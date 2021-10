Que dia é a final da Copa do Brasil 2021? Veja as datas

O grande campeão da Copa do Brasil 2021 irá embolsar nesta temporada R$ 56 milhões apenas com o título. Ainda seguem na briga pelo troféu as equipes do Atlético Mineiro, Athletico, Flamengo e Fortaleza, classificadas às semifinais da competição. Mas que dia é a final da Copa do Brasil 2021? Confira o calendário.

Que dia é a final da Copa do Brasil 2021?

Assim como desde o início do torneio em 1989, a grande decisão será realizada em partidas de ida e volta. Segundo o planejamento da CBF, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil 2021 ocorre no dia 8 de dezembro (ida), enquanto o segundo confronto está programado para 12 de dezembro (volta).

As semifinais no entanto ocorrem no mês de outubro. A confederação brasileira definiu os dias 20 e 27, duas quartas-feiras, como datas para a realização dos confrontos. A grande final desta edição terá um confronto inédito, pois irá reunir duas equipes que nunca se enfrentaram na decisão do torneio.

Quem continua na Copa do Brasil 2021?

Cerca de quatro equipes continuam na Copa do Brasil 2021 para a disputa das semifinais. Os classificados são: Atlético Mineiro, Athletico, Flamengo e Fortaleza. O chaveamento definiu os embates e, enquanto o Galo recebe o Leão do Pici, do outro lado chave ocorre o confronto entre rubro-negros. As datas também foram definidas:

Athletico-PR x Flamengo

Ida: 20 de outubro, às 21h30 (Arena da Baixada)

20 de outubro, às 21h30 (Arena da Baixada) Volta: 27 de outubro, às 21h30 (Estádio do Maracanã)

Fortaleza x Atlético-MG

Ida : 20 de outubro, às 21h30 (Estádio Mineirão)

: 20 de outubro, às 21h30 (Estádio Mineirão) Volta: 27 de outubro, às 21h30 (Arena Castelão)

Quais os maiores campeões da Copa do Brasil?

O time do Cruzeiro, que nesta edição da Copa do Brasil caiu na terceira fase, é o maior vencedor do torneio. A Raposa já ficou com o caneco em seis oportunidades (1993, 1996, 2000, 2003, 2017, 2018). Logo atrás está o Grêmio, com cinco troféus (1989, 1994, 1997, 2001,2016) e Palmeiras com quatro (1998, 2012, 2015, 2020).

Entre os semifinalistas da Copa do Brasil 2021, o Fortaleza é o único que não possui um título da competição e irá disputar sua primeira final. O Rubro-negro já ergueu a taça três vezes (1990, 2006, 2013), enquanto o Athletico (2019) e o Atlético MG (2014) venceram apenas uma vez.

Cruzeiro – 6

Grêmio – 5

Palmeiras – 4

Flamengo e Corinthians – 3

Fluminense, Inter, Santos, Vasco, Sport, Atlético MG, Athletico, Criciúma, Juventude, Santo André e Paulista – 1

