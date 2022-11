As seleções fazem sua estreia no dia 24 de novembro pela fase de grupos.

Conheça o grupo do Brasil na Copa do Mundo 2022

O grupo do Brasil na Copa do Catar é representado pela letra G e conta com as seleções de Camarões, Sérvia e Suíça. Os times jogam entre si nos dias 24 e 28 de novembro e 2 de dezembro. Veja os horários das partidas e informações sobre as equipes.

Veja também: Idade dos jogadores da seleção brasileira

Grupo do Brasil na Copa

Camarões, Sérvia e Suíça completam o grupo do Brasil da Copa. Os quatro times jogam entre si na primeira fase e os dois mais bem colocados avançam para as oitavas de final. As escalações das equipes ainda não foram divulgadas, mas veja quem foram os convocados de cada país.

Brasil

O Brasil vai para a Copa do Catar como um dos favoritos ao título e, consequentemente, de seu grupo também. A seleção brasileria passou nas eliminatórias em primeiro lugar e sem perder nenhum jogo. O time ainda conta com vários nomes famosos, como Neymar do PSG e Vini Jr do Real Madrid, atual campeão da Champions League. Veja a convocação do time:

Gol: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras).

Zaga: Daniel Alves (Pumas), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Sevilla), Bremer (Juventus), Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea).

Meio de Campo: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United) e Lucas Paquetá (West Ham).

Ataque: Antony (Manchester United), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Neymar (PSG), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vinicius Junior (Real Madrid).

Vote: Tite acertou na convocação

Sérvia

Como nação independente, já que o país pertencia à antiga Iugoslávia, a Sérvia disputa seu terceiro Mundial. A seleção não tem grandes títulos no futebol, mas teve boa campanha até chegar ao Catar. Nas eliminatórias, a equipe ficou em primeiro lugar de seu grupo, que tinha Alemanha e Portugal e se classificou sem perder nenhum jogo, com seis vitórias e dois empates. Veja a convocação da Sérvia na Copa.

Gol: Milinkovic Savic (Torino), Dmitrovic (Sevilla) e Predrag Rajkovic (Mallorca).

Zaga: Stefan Mitrovic (Getafe), Milenkovic (Fiorentina), Strahinja Pavlovic (RB Salzburg), Veljkovic (Werder Bremen), Filip Mladenovic (Legia Varsóvia), Strahinja Erakovic (Estrela Vermelha) e Srdan Babic (Almería).

Meio de campo: Gudelj (Sevilla), Segej Milinkovic-Savic (Lazio), Sasa Lukic (Torino), Grujic (Porto), Filip Kostic (Juventus), Uros Racic (Braga), Nemanja Maksimovic (Napoli), Ivan Ilic (Verona), Andrija Zivkovic (PAOK) e Darko Lazovic (Verona).

Ataque: Dusan Tadic (Ajax), Aleksandar Mitrovic (Fulham), Vlahovic (Juventus), Filip Duricic (Sampdoria), Luka Jovic (Fiorentina) e Radonjic (Torino).

Veja também: Derrota da Argentina para Arábia Saudita

Suíça

Embora a Suíça não tenha grande tradição no futebol, o time vem de atuações regulares. Na Eurocopa em 2021, a equipe avançou até as quartas de final e teve um resultado surpreendente eliminando a campeã do mundo, França. A seleção suíça foi derrotada pela Espanha nas quartas de final. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo, o time teve bons resultados e se classificou sem perder nenhum jogo e sofrendo apenas dois gols. Veja a convocação da Suíça para o Catar:

Gol: Kobel (Borussia Dortmund), Köhn (RB Salzburg), Omlin (Montpellier) e Sommer (Borussia Mönchengladbach).

Zaga: Akanji (Manchester City), Comert (Valencia), Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Fernandes (Mainz), Ricardo Rodríguez (Torino), Schär (Newcastle) e Widmer (Mainz).

Meio de campo: Michel Aebischer (Bologna), Fabian Frei (Basel), Remo Freuler (Nottingham), Ardon Jashari (Luzern), Fabian Rieder (Young Boys), Djibril Sow (Eintracht Frankfurt), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Chelsea)

Ataque: Breel Embolo (AS Monaco), Christian Fassnacht (Young Boys), Noah Okafor (Red Bull Salzburg), Haris Seferovic (Galatasaray), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), Renato Steffen (Lugano), Ruben Vargas (Augsburg)

Camarões

Camarões entra no grupo G como a equipe mais fraca, em comparação com as outras. Em sua preparação para a Copa, o time sofreu duas derrotas seguidas para a Coréia do Sul e Uzbequistão.

Gol: Onana (Inter de Milão), Epassy (Abha) e Ngapandouetnbu (Olympique de Marseille).

Zaga: Nkoulou (Aris), Ebosse (Udinese), Tolo (Seattle Sounders), Mbaizo (Philadelphia Union), Fai (Al-Tai), Castelletto (Nantes), Wooh (Rennes) e Onguene (Eintracht Frankfurt).

Meio de campo: Ondoa (Hannover), Gouet (Mechelen), Kunde (Olympiacos), Hongla (Verona), Anguissa (Napoli) e Ntcham (Swansea).

Ataque: Nkoudou (Besiktas), Aboubakar (Al-Nassr), Mbeumo (Brentford), Nsame (Young Boys), Toko Ekambi (Lyon), Ngamaleu (Dynamo Moscow), Choupo-Moting (Bayern de Munique), Bassogog (Shanghai Shenua) e Marou (Coton Sport).

Jogos do grupo G na Copa do Mundo

O grupo do Brasil vai estrear na Copa do Catar dia 24 de novembro e faz seus jogos até dia 2 de dezembro. Confira o calendário.

24 de novembro (quinta-feira)

Camarões X Suíça

Horário: 7h (horário de Brasília)

Local: Estádio Al Janoub

Onde assistir: Globo, Globoplay, Fifa+

Brasil X Sérvia

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Lusail

Onde asssitir: Globo, Globoplay, Fifa+ e CazeTV

28 de novembro (segunda-feira)

Camarões X Sérvia

Horário: 7h (horário de Brasília)

Local: Estádio Al Janoub

Onde assistir: Globo, Globoplay, Fifa+

Brasil X Suíça

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: Estádio 974

Onde assistir: Globo, Globoplay, Fifa+ e CazeTV

2 de dezembro (sexta-feira)

Brasil X Camarões

Horário: 16h

Local: Estádio Lusail

Onde assistir: Globo, Globoplay, Fifa+ e CazeTV

Sérvia X Suíça