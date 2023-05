Cruzeiro e Grêmio disputam as oitavas de final da Copa do Brasil. Foto: Reprodução Bruno Haddad / Cruzeiro / Flickr

Torcedor pode assistir a partida da Copa do Brasil nesta quarta-feira no serviço de streaming

Quem vai transmitir jogo do Cruzeiro x Grêmio hoje na Copa do Brasil – 31/05

Alerta de jogão hoje! O Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, será o palco do duelo entre Cruzeiro e Grêmio nesta quarta-feira, às 20h, horário de Brasília, pela partida de volta nas oitavas de final da Copa do Brasil. Saiba onde assistir o jogo do Cruzeiro hoje ao vivo em qualquer lugar do território nacional.

Em caso de empate na soma dos resultados dos dois jogos as cobranças de pênaltis definem quem avança.

Onde vai passar o jogo do Cruzeiro e Grêmio na Copa do Brasil hoje

O Prime Video transmite no streaming o jogo do Cruzeiro e Grêmio pela Copa do Brasil nesta quarta-feira. O duelo tem início às 20h, horário de Brasília, pelas oitavas de final.

Para a infelicidade do torcedor não é possível assistir a partida em nenhuma emissora de televisão. Se você é cliente do Amazon, a única maneira é sintonizar a plataforma de streaming e ver em tempo real as imagens da Copa do Brasil.

Por mês o torcedor deve desembolsar R$ 14,90 ou o pacote anual de R$ 119.

Horário: 20h, oito da noite

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Onde assistir jogo do Cruzeiro hoje: Amazon Prime Video

Como foi o primeiro duelo?

O último duelo entre Grêmio e Cruzeiro foi em 17 de maio, quarta-feira, na temporada atual, pela partida de ida nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o Tricolor Imortal e a Raposa não saíram do 1 x 1, com gols de Luis Suárez e Bruno Rodrigues. Com o resultado, nenhum das equipes ficou com a vantagem já que o critério de desempate de gol fora de casa não existe na competição.

Cruzeiro e Grêmio precisam ganhar o jogo no tempo regular se quiserem a classificação para as quartas de final. Se um novo empate se repetir, aí os pênaltis entram em cena.

Confira os melhores momentos do primeiro jogo entre Grêmio x Cruzeiro.



Escalações de Cruzeiro x Grêmio

Os anfitriões estarão sob o comando do português Pepa. O elenco conseguiu marcar no primeiro jogo e por isso deverá manter os titulares em campo.

Do lado dos gaúchos, Renato Portaluppi não terá Pedro Geromel, Diego Souza, Jhonata Robert, Pepê e Ferreirinha, todos em recuperação no departamento médico por lesões.

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán, Marlon; Filipe Machado, Neto Moura, Wallisson; Wesley, Gilberto e Bruno Rodrigues. (Técnico: Pepa).

Grêmio: Gabriel; Bruno Alves, Bruno Uvini, Kannermann, Reinaldo; Fábio, Villasanti, Carballo, Bitello; Cristaldo e Luis Suárez. (Técnico: Renato Gaúcho).

Qual é a premiação das oitavas para as quartas de final?

Quem carimba o passaporte até as quartas de final fatura a premiação R$ 4,3 milhões, total em dinheiro entregue pela CBF. Cada vez que o time se classifica para uma nova etapa ele ganha um valor diferente.

A premiação em dinheiro tem como principal objetivo recompensar os esforços durante a campanha dentro de campo. O valor aumenta em cada nova fase do torneio até a grande final. O campeão ganha R$ 70 milhões, enquanto o segundo colocado fatura R$ 30 milhões.

Todos os números foram divulgados pela CBF no início da temporada.

🎫 𝐒𝐎𝐌𝐎𝐒 37.500 𝐌𝐈𝐋! Os ingressos comercializados pelo clube estão ESGOTADOS. Ainda há disponibilidade para gratuidade, torcida visitante e camarotes, estes vendidos pela Minas Arena. A carga para Cruzeiro x Grêmio foi de 42 mil ingressos, devido à montagem de um palco… pic.twitter.com/PCfVYqLpM5 — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) May 30, 2023

