São Paulo x Grêmio (30/12); veja onde assistir semifinal da Copa do Brasil

São Paulo x Grêmio decidem uma vaga na final da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam nesta quarta (30), às 21h30, no Estádio do Morumbi, logo depois dos gaúchos venceram a ida por 1 a 0. Para se classificar, a equipe paulista precisa vencer por dois gols de diferença, caso vença por um, a decisão vai para os pênaltis.

Onde assistir São Paulo x Grêmio?

O confronto entre São Paulo x Grêmio terá transmissão da TV aberta e fechada. A Rede Globo transmite a partida, com narração de Cleber Machado, mas comentários de Caio Ribeiro e Júnior. A emissora transmite o jogo para quase todo o Brasil. As regiões de Belo Horizonte, Varginha, Coronel Fabriciano e Montes Claros ficam com a partida entre América MG x Palmeiras.

No entanto, o SporTV 2 e o Premiere transmite, o jogo para todo o país, com narração de Luiz Carlos Jr. e comentários de PVC.

Como as equipes chegam para o confronto?

Logo depois de perder o jogo de ida por 1 a 0, o Tricolor Paulista voltou a campo no sábado (26), e venceu o Fluminense por 2 a 1, no Maracanã. O resultado deixou o time de Diniz ainda mais na liderança, agora com sete pontos de vantagem para Atlético MG e Flamengo.

Já o gaúchos voltaram a campo no domingo (27), contra o Atlético GO, e venceram o duelo por 2 a 1. Com o resultado a equipe permaneceu na quinta posição, agora com 45 pontos.

Escalações de São Paulo x Grêmio

Os são-paulinos terão uma baixa para o duelo. Reinaldo levou o terceiro cartão amarelo no jogo de ida, e então Léo Pelé deve herdar a vaga no time titular. Além do lateral esquerdo, o atacante Pablo sentiu a coxa esquerda no confronto do final de semana, e também não ficará à disposição de Diniz.

SÃO PAULO: Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Léo; Luan, Dani Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Brenner.

A lista de desfalques do Grêmio é mais extensa. A equipe não terá Geromel (lesão), Pinares (fora da lista de inscritos), Luiz Fernando (jogou pelo Botafogo), Robinho (jogou pelo Cruzeiro), Leonardo (lesão no joelho) e Luiz Fernando (testou positivo para Covid-19 antes do jogo com o Atlético-GO, pelo Brasileirão).

GRÊMIO: Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Darlan, Alisson (Thaciano), Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.

Outros jogos da Copa do Brasil

Além do confronto entre São Paulo x Grêmio, a outra semifinal também acontece na quarta (30). Assim como o jogo entre Tricolores, América MG x Palmeiras se enfrentam às 21h30, no Independência.