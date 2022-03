Sorteio Libertadores 2022: data e horário

Trinta e duas equipes estão classificadas para disputar a fase de grupos na Libertadores em 2022. Entre as indicadas, oito são brasileiras que esperam chegar longe. A primeira fase da competição contará com o sorteio realizado pela Conmebol para definir cada grupo. Dessa maneira, descubra sobre o Sorteio da Libertadores 2022 a data, o horário e como funciona.

Data e horário do Sorteio da Libertadores 2022

A data e o horário do sorteio da fase de grupos da Libertadores 2022 vai ser na sexta-feira, 25 de março, a partir das 12h, meio dia, pelo horário de Brasília, em Luque na sede da entidade, no Paraguai.

O evento contará com apresentadores e os convidados que representam cada um dos times participantes na competição deste ano. Por conta da pandemia, entretanto, o público será reduzido, assim como as medidas sanitárias serão maiores.

A transmissão do sorteio da Libertadores será totalmente online e gratuita. Os canais SBT, na TV aberta, e ESPN, pela TV fechada, vão transmitir ao vivo o evento. De maneira online, o streaming Star +, os canais do SBT no Youtube e a Conmebol TV pelo Facebook vão passar ao vivo para todo o Brasil.

Informações do Sorteio Libertadores 2022

Data: 25/03/2022

Horário 12h (Horário de Brasília)

Local: Luque, no Paraguai

Onde assistir: SBT, ESPN, Star +, Youtube e Facebook

Como ficaram os potes da Libertadores 2022?

As trinta e duas equipes classificadas para a fase de grupos da Libertadores serão divididas em quatro potes seguindo o Ranking Sul-Americano. No sorteio, os times sorteados em cada um dos potes formarão os oito grupos de quatro da primeira fase da Libertadores.

A principal regra do sorteio é que times do mesmo país só podem estar no mesmo grupo se um deles vier da fase classificatória. Neste caso, o América Mineiro é o único brasileiro que garantiu-se pela Pré-Libertadores e, por isso, pode cair no mesmo grupo de outro time brasileiro.

Além da data e horário do sorteio da Libertadores 2022, confira cada um dos potes:

POTE 1

Palmeiras

Atlético MG

Athletico PR

River Plate

Boca Juniors

Flamengo

Nacional (Uruguai)

Peñarol

POTE 2

Corinthians

Cerro Porteño (Paraguai)

Colo-Colo (Chile)

Libertad (Paraguai)

Independiente del Valle (Equador)

Emelec (Equador)

Universidad Católica (Chile)

Vélez (Argentina)

POTE 3

RB Bragantino

Sporting Cristal (Peru)

Deportivo Cali (Colômbia)

Deportivo Táchira (Venezuela)

Alianza Lima (Peru)

Tolima (Colômbia)

Colón (Argentina)

Caracas (Venezuela)

POTE 4

Always Ready (Bolívia)

Talleres (Argentina)

Independiente Petrolero (Bolívia)

Fortaleza

Olimpia (Paraguai)

Estudiantes (Argentina)

The Strongest (Bolívia)

América-MG

Quando vai começar a Libertadores?

Com o sorteio da fase de grupos, os torcedores já esperam ansiosamente pelo início da nova temporada da Copa Libertadores da América. A Conmebol já divulgou o calendário oficial da competição, mostrando que a primeira fase vai começar em 6 de abril, seguindo entre os dias 13 e 27 e 4, 18 e 25 de maio de 2022.

Entretanto, é importante ressaltar que devido à Copa do Mundo em novembro, o calendário sofreu alterações e, por isso, a competição será realizada em junho, agosto e setembro, com a final marcada para acontecer em 29 de outubro, no Equador.

Datas da Libertadores em 2022.

Oitavas de final: 29 de junho (ida) e 6 de julho (volta)

Quartas de final: 3 de agosto (ida) e 10 de agosto (volta)

Semifinais: 31 de agosto (ida) e 7 de setembro (volta)

Final: 29 de outubro de 2022

