VOTE: o pênalti Corinthians x Flamengo deveria ser marcado ou não?

Lance envolvendo Léo Pereira, do Flamengo, gerou polêmica nas redes sociais e dividiu opiniões

Copa do Brasil

O empate entre Corinthians e Flamengo na última quarta-feira, 12 de outubro, não foi o principal assunto entre torcedores nas redes sociais. Na verdade, o polêmico lance envolvendo o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, no segundo tempo e um possível pênalti não marcado ao Corinthians é que chamou a atenção da torcida.

 

Pênalti Corinthians x Flamengo gera polêmica entre torcedores

Não foi apenas o resultado que deixou torcedores do Corinthians agitados e decepcionados após o apito final na quarta-feira, pela primeira partida da final na Copa do Brasil em 2022, na Neo Química Arena.

Aos 36 minutos do segundo tempo, o cruzamento de Mateus Vidal para a área causou grande confusão entre jogadores dos dois times. Isso porque a bola tocou na mão de Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, enquanto marcava o atacante Yuri Alberto, do Corinthians.

No mesmo instante, o árbitro não marcou o pênalti, assim como o VAR, que verificou o lance e optou por seguir a final na Neo Química, casa do Timão.

No mesmo lance, torcedores protestaram e até chegaram a xingar o juiz em cantos e gritos no estádio. Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados, com muita polêmica envolvendo o lance.

Assista ao lance.

A bola bate na mão do Léo Pereira dentro da área. Pênalti claro a favor do Corinthians. Lance simples. Árbitro e VAR sequer consultaram. VAR Fail ❌pic.twitter.com/hREqHodwR9 — VAR Check Brazil Ⓜ️ (@VAR_Brazil) October 13, 2022



Mas para você, torcedor, o lance foi pênalti ou não foi?

Quando é o jogo de volta entre Flamengo e Corinthians?

A partida de volta na final da Copa do Brasil está agendada para a próxima quarta-feira, 19 de outubro, a partir das 21h45 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

É a vez do Flamengo receber o Corinthians na disputa. Como o confronto terminou empatado e sem gols, tudo pode acontecer na partida de volta entre a final da Copa do Brasil. Todos os ingressos para a torcida dos cariocas já estão esgotados e, por isso, apenas o espaço para os visitantes estará aberto.

A TV Globo exibe todas as emoções do embate na próxima semana, com transmissão para todo o Brasil. Outras opções são os canais SporTV e Premiere, além dos streamings Amazon Prime Video e o GloboPlay, totalmente de graça para todo o público.

