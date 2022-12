Flamengo e Real Madrid vão se enfrentar Mundial de Clubes 2023?

Confira como vai ser a disputa do Flamengo no Mundial. Foto: Reprodução / Alexandre Vidal / Flamengo

Saiba quando o Flamengo entra em campo no Mundial de Clubes da FIFA no ano que vem

Marcado para fevereiro, o Mundial de Clubes 2023 contará com a presença de Flamengo, Real Madrid, Wydad Casablanca e outros quatro concorrentes em busca do tão sonhado título. Mas qual vai ser o caminho do Rubro-Negro até a final? O clube carioca esbarra no Real Madrid? Saiba como funciona o torneio e quais são as equipes já classificadas.

O torneio será disputado no Marrocos entre 1 e 11 de fevereiro de 2023.

Flamengo e Real Madrid jogam Mundial de Clubes 2023?

Classificados para o Mundial de Clubes 2023, as equipes de Flamengo e Real Madrid não se enfrentam no chaveamento da competição. Porém, é esperado que os clubes duele na final do Mundial, ainda sem data marcada pela FIFA.

Por serem os campeões da Europa e da América do Sul, tanto Real Madrid como Flamengo começam a jogar no Mundial de Clubes a partir da semifinal. Eles vão enfrentar os vencedores das quartas de final, podendo ser o representante da África, Ásia, América do Norte, do país sede ou até da Oceania. Tudo vai depender do resultado.

Daí, se vencerem vão para a final e, dessa maneira, o encontro entre Flamengo e Real Madrid pode acontecer. Se perderem, por exemplo, vão jogar a disputa pelo terceiro lugar.

Caso o Flamengo vença e o Real Madrid perca a semifinal, aí eles não vão se enfrentar na final. O mesmo acontece em caso contrário, se o elenco espanhol vencer o seu jogo e o Rubro-Negro perder.

Todos os embates do Mundial de Clubes 2023 são disputados em mata-mata, ou seja, só existe um vencedor e um perdedor, não tem classificação ou jogo de ida e volta.

Onde vai ser o Mundial de Clubes 2023?

A FIFA confirmou que a sede do Mundial de Clubes 2023 vai ser Marrocos, país do continente africano. A entidade confirmou a sede na sexta-feira, 16 de dezembro.

A competição deveria ser realizada no mês de novembro ou dezembro, como de costume. Porém, com a Copa do Mundo no Catar sendo realizada em 2022 no fim do ano, a entidade decidiu marcar os jogos da competição para fevereiro de 2023.

Além disso, esta deve ser uma das últimas edições no antigo formato. A FIFA confirmou que, a partir de 2025, a competição passará por uma reformulação completa entre as equipes e o sistema de disputa.

Confirmed ✅ The FIFA Council has announced that Morocco will host the 2022 #ClubWC! 🏆 pic.twitter.com/y6p0EBYovP — FIFA.com (@FIFAcom) December 16, 2022

Quais times vão jogar o Mundial de Clubes 2023?

Cinco elencos estão classificados para o Mundial de Clubes 2023 no Marrocos, incluindo o Flamengo e o Real Madrid. No total sete equipes participam do torneio, onde cada um deles representa um continente.

Ainda falta definir o vencedor da Ásia e o time do país-sede. A FIFA ainda precisa anunciar a data do sorteio entre os confrontos.

Confira a seguir os times que já estão classificados.

América do Sul: Flamengo

Flamengo Europa : Real Madrid

: Real Madrid África : Wydad Casablanca (Marrocos)

: Wydad Casablanca (Marrocos) América do Norte, América Central e o Caribe: Seattle Sounders (EUA)

Seattle Sounders (EUA) Oceania : Auckland City

: Auckland City Ásia : indefinido

: indefinido País-sede: indefinido (pode ser o Al Ahly, do Egito)

