Lula com boné da CPX: veja qual é o significado da sigla

Candidato pelo PT visitou o Morro do Alemão, no Rio - Foto: Ricardo Stuckert

O candidato visitou o Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, e usou o acessório na quarta-feira (12).

Fotos de Lula com boné da CPX viralizaram nas redes sociais, na quarta-feira (12). O candidato do PT usou o acessório em uma caminhada no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, no feriado de Nossa Senhora Aparecida. Muitos apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) associaram, erroneamente, a sigla com a criminalidade e ao tráfico. Contudo, a sigla é uma homenagem aos moradores do local. Entenda.

Lula com boné da CPX viraliza, mas o que significa o nome?

Após a repercussão das fotos de Lula com boné da CPX, sua equipe se pronunciou no site oficial explicando o significado da sigla. Na nota publicada, a campanha do candidato explica que CPX significa “complexo”. Por exemplo “CPX do Alemão” é uma abreviação para “Complexo do Alemão”.

Além de afirmar que Lula fez um discurso no Alemão em que “destacou a importância de um governo com justiça social e amor, que distribua livros em vez de facilitar compra de armas.”. A notícia postada ainda reforça que os eleitores de Bolsonaro usaram de fake news para atacar o ex-presidente, por conta de sua popularidade nas eleições.

“O que o bolsonarismo faz? Espalha fotos de presos e procurados da polícia com bonés semelhantes para ofender todos os moradores. É criminoso!”, diz a nota, que ainda alega que para os apoiadores do atual presidente todos que moram em comunidades são vistos como bandidos.

Não apenas moradores, como órgãos oficiais da cidade usam a sigla para abreviar a palavra complexo, como é o caso da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Veja o tweet da PM:

@pmerj on Twitter: “O comando da UPP Vila Cruzeiro, Cpx da Penha, informa que houve um curto-circuito no ar-condicionado de um dos alojamentos (+)#TodosBem pic.twitter.com/cFIf7MeCiZ / Twitter” O comando da UPP Vila Cruzeiro, Cpx da Penha, informa que houve um curto-circuito no ar-condicionado de um dos alojamentos (+)#TodosBem pic.twitter.com/cFIf7MeCiZ

Fake news sobre uso a sigla CPX

Após a divulgação das fotos de Lula com o boné, apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) divulgaram nas redes sociais que a sigla CPX estaria relacionada ao tráfico e ao crime nas comunidades. Alguns disseram que as letras remeteram à palavra “cupixina”. Cupichina com “ch” significa “camarada” ou “parceiro” e, às vezes, é usada por criminosos como forma de tratamento.

Inclusive, o senador e filho do presidente, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi um dos que postou em suas redes sociais que CPX seria uma sigla que remete ao tráfico de drogas. “Mais uma coincidência de simpatia pelo tráfico de drogas?”, escreveu o senador.

Flávio ainda noticiou falsamente que Lula teria visitado o QG do Comando Vermelho no Alemão. “Lula visita QG do Comando Vermelho no Alemão e usa boné que significa ‘cupinxa (parceiro) do crime'”, publicou o filho do presidente. Mesmo após a divulgação do significado de CPX, o senador não deletou as postagens de seu Twitter oficial.

Flavio Bolsonaro #B22 on Twitter: “O seu voto é uma arma bem maior que as armas dos amigos do ex-presidiárioNo dia 30 – Vote 22 BolsonaroVia @Zambelli2210 pic.twitter.com/svuErDpvtW / Twitter” O seu voto é uma arma bem maior que as armas dos amigos do ex-presidiárioNo dia 30 – Vote 22 BolsonaroVia @Zambelli2210 pic.twitter.com/svuErDpvtW

Segundo turno 2022

Esse ano, os candidatos Lula (PT) e Bolsonaro (PL) se enfrentarão no segundo turno presidencial no dia 30 de outubro. No primeiro turno o petista liderou a apuração com 48,3% dos votos válidos contra 43,2% do atual presidente. Ambos estão em campanha para juntar votos para o último domingo de outubro.

De acordo com as pesquisas presidenciais divulgadas após o primeiro turno, Lula (PT) mantém-se à frente de Bolsonaro (PL) nas intenções de votos dos eleitores brasileiros.