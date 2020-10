Corinthians x Flamengo e clássicos internacionais; veja onde assistir

Para quem ama futebol, o final de semana está completo de emoções com grandes clássicos nacionais e internacionais. Enquanto no Brasil tem Corinthians x Flamengo, em países como Inglaterra, Itália e Portugal, outras rivalidades esquentam o sábado e domingo.

O final de semana será recheado de clássicos para quem é apaixonado por futebol. Enquanto no Brasil os clubes de maiores torcidas se enfrentam, Corinthians x Flamengo. Na Europa, os campeonatos nacionais retornam logo depois da pausa de duas semanas para os jogos da Liga das Nações.

Além de Corinthians x Flamengo, o final de semana terá clássicos no futebol inglês, italiano e português.

Quais serão os clássicos, além de Corinthians x Flamengo ?

Everton x Liverpool

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Pela 5ª rodada da Premier League, Everton e Liverpool se enfrentam no derby da cidade inglesa de Liverpool. A equipe do lado azul da cidade é a atual líder da competição com quatro jogos e quatro vitórias.

No entanto, o adversário é nada mais nada menos, que os atuais campeões ingleses, que veem de uma derrota dolorida por 7 a 2 diante do Aston Villa.

A partida acontece no Estádio Goodison Park, casa do Everton, neste sábado (17), às 8h30 (horário de Brasília).

Manchester City x Arsenal

Ainda pela Premier League, mais um clássico é aguardado pelos torcedores. Manchester City x Arsenal colocará frente a frente Guardiola com seu ex-assistente, e agora treinador dos Gunners, Mikel Arteta.

Enquanto o Arsenal está na quarta posição e vem de vitória por 2 a 1 sobre o Sheffield United, o City está na 14ª colocação, vindo de empate em 1 a 1 com Leeds, e buscará se reerguer na competição diante do rival.

O jogo acontece Etihad Stadium, casa dos Citizens, às 13h30 (Brasília) deste sábado (17).

Inter de Milão x Milan

O tradicional Derby della Madonnina ganhará mais um novo capítulo neste sábado (17). Inter e Milan se enfrentam às 13h00 (Brasília), num dos clássico mais populares da Itália.

Ambas as equipes brigam na parte de cima da tabela. Enquanto os Rossonero estão na vice-liderança do campeonato com nove pontos, os Nerazzurro estão em quinto lugar, com sete.

A partida acontece no Giuseppe Meazza, estádio que tanto Inter como Milan, mandam os seus jogos. No entanto, quando o mando é dos atuais vice-líderes, o estádio é chamado de San Siro.

Napoli x Atalanta

Este não é um clássico, mas um jogo que merece destaque. Napoli x Atalanta fazem uma das partidas mais aguardadas do final de semana.

Sensação da temporada passada, a Atalanta é a atual líder do Campeonato Italiano com nove pontos, mas o Napoli segue na cola com seis tentos conquistados, no entanto, na sexta colocação.

A partida está marcada para às 10h (Brasília) de sábado, no Estádio San Paolo, casa do Napoli.

Sporting x Porto

Outro clássico, mas em outro país europeu, acontece neste final de semana. Sporting e Porto se enfrentam neste domingo (18), à 12h (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade.

O confronto marca uma briga interessante pelas primeiras posições do Campeonato Português. Enquanto o Porto está em terceiro lugar com seis pontos, o Sporting é o quarto, com a mesma pontuação, e um jogo a menos.

Corinthians x Flamengo

O clássico entre Corinthians x Flamengo é o jogo mais aguardado pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Enquanto o Flamengo briga pelas primeiras posições e está em terceiro, mas com os mesmos 31 pontos de Atlético MG e Internacional – líder e vice respectivamente – o Corinthians tenta fugir da parte de baixo da tabela após vencer o Athletico PR, por 1 a 0, na estreia do técnico Mancini.

A partida será realizada na Neo Química Arena, neste domingo (18), às 16h.

Corinthians x Flamengo e outros clássicos: onde assistir?

Corinthians x Flamengo terá transmissão da Rede Globo na TV aberta, para alguns estados do país.

No entanto, a plataforma de pay-per-view, Premiere, também transmite a partida para os assinantes de todo o Brasil.

O canal de TV por assinatura, ESPN Brasil, exibe os dois clássico ingleses: Everton x Liverpool e Man.City x Arsenal.

O Derby della Madonnina terá transmissão tanto da TV aberta quanto da fechada. Enquanto o SporTV exibe o jogo para a TV por assinatura, a Bandeirantes transmite o jogo na aberta.

No entanto, a outra grande partida da rodada do Campeonato Italiano, Napoli x Atalanta, não terá transmissão para o Brasil, assim como Sporting x Porto.