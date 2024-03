Corrida da F1 hoje: horário e onde assistir GP do Bahrein 2024

Neste sábado, 2 de março, os pilotos aceleram na primeira corrida da F1 de 2024 e GP do Bahrein será palco da disputa, a partir das 14 horas (horário de Brasília). Max Verstappen conquistou a Pole Position, enquanto Hamilton sairá em nono.

Assistir a corrida da F1 hoje | GP do Bahrein

A corrida da Fórmula 1 neste sábado vai começar às 14h, horário de Brasília. Max Verstappen largará em primeiro no Grande Prêmio do Bahrein. Charles Leclerc e George Russell sairão da segunda e terceira posição do grid de largada, respectivamente.

A Band, na TV aberta, transmitirá para todo o país a corrida, mas também dá para assistir no canal Bandsports, na TV paga, e online nos aplicativos Bandplay e no site da emissora (www.band.com.br) de graça. Em ambas as opções não precisa ser assinante.

1º Grid de Largada da Fórmula 1 de 2024

Para a largada, os pilotos seguem a ordem do treino classificatório, realizado na sexta-feira.

Grid de largada 2024 | Fórmula 1

1 - Max Verstappen (RBR) - 1m29s179

2 - Charles Leclerc (Ferrari) +0s228

3 - George Russell (Mercedes) +0s306

4 - Carlos Sainz (Ferrari) +0s328

5 - Sergio Pérez (RBR) +0s358

6 - Fernando Alonso (Aston Martin) +0s363

7 - Lando Norris (McLaren) +0s435

8 - Oscar Piastri (McLaren) +0s504

9 - Lewis Hamilton (Mercedes) +0s531

10 - Nico Hulkenberg (Haas) +1s323

11 - Yuki Tsunoda (RB) - Q2

12 - Lance Stroll (Aston Martin) - Q2

13 - Alexander Albon (Williams) - Q2

14 - Daniel Ricciardo (RB) - Q2

15 - Kevin Magnussen (Haas) - Q2

16 - Valtteri Bottas (Sauber) - Q1

17 - Guanyu Zhou (Sauber) - Q1

18 - Logan Sargeant (Williams) - Q1

19 - Esteban Ocon (Alpine) - Q1

20 - Pierre Gasly (Alpine) - Q1

Conheça o Autódromo do Bahrein

O Grande Prêmio do Bahrein ocupa um lugar especial nos anais da história da Fórmula 1. Foi o primeiro Grande Prêmio realizado no Oriente Médio, marcando sua estreia na temporada de 2004 da F1. Desde então, tornou-se um marco no calendário da F1, com o Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, hospedando a corrida anualmente. O GP do Bahrein é conhecido por suas emocionantes corridas noturnas, que acontecem desde 2014, tornando-se o segundo Grande Prêmio a ser realizado sob holofotes depois de Cingapura.

DETALHES

Comprimento do circuito 5.412 quilômetros

Número de voltas 57

Distância da corrida 308,238 quilômetros

Recorde de volta 1:31.447 - De la Rosa (2005)

