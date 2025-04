Corrida da F1 hoje na Band: horário do GP do Japão de 2025

Corrida da F1 hoje na Band: horário do GP do Japão de 2025

Chegou a hora de descobrir quem será o vencedor do Grande Prêmio do Japão, a 3ª etapa da temporada na Fórmula 1. Neste domingo, 6 de abril de 2025, os pilotos disputam o troféu no icônico Circuito de Suzuka

Veja o grid de largada.

Qual é o horário da corrida F1 hoje?

A corrida da Fórmula 1 neste domingo vai começar às 02h da madrugada, no horário de Brasília. Max Verstappen largará na frente no Grande Prêmio do Japão de domingo na pole position do grid de largada.

A transmissão para todos os estados do Brasil é exclusiva da BAND, pela TV aberta. Durante toda a temporada de 2025 da F1, a emissora paulistana transmitirá a qualificação e corrida de cada evento.

Outra opção é acompanhar a F1 através do canal BandSports, pela TV paga se você for assinante das operadoras, ou até mesmo online pelo aplicativo do BandPlay ou no site da emissora de graça (www.band.uol.com).

Como funciona a corrida da F1

A Fórmula 1 é o auge do automobilismo e a classe mais alta das corridas de monolugares. A F1 visita locais de corrida tradicionais, como Reino Unido, Mônaco, Itália e Bélgica, todas as temporadas e recentemente se aventurou em novos territórios, como Arábia Saudita, Cingapura, Holanda e Azerbaijão.

A F1 possui uma estrutura de competição que envolve 10 equipes, com dois pilotos por equipe. É efetivamente um formato de tabela classificativa, com pontos acumulados ao longo da temporada.

O campeonato mundial foi fundado em 1950 e é sancionado pela FIA, que define as regras e regulamentos. O desporto é único, pois as equipas constroem os seus próprios carros todos os anos, seguindo as regras e regulamentos estabelecidos pela FIA. Freqüentemente, eles criam carros com altas velocidades nas curvas. Em média, os carros de F1 geram uma velocidade máxima superior a 320 km/h (200 mph) nas retas.

Ao longo dos seus 70 anos de história, a Fórmula 1 é conhecida por ser um desporto perigoso, com os pilotos a arriscarem as suas vidas durante as corridas. Nas últimas décadas, a segurança melhorou drasticamente com modificações nos carros – como o halo acima da cabine – para proteger os motoristas.

Veja: quem são as esposas e namoradas dos pilotos da Fórmula 1