Corrida de São Silvestre 2022: horário e como assistir ao vivo, dia 31/12

No último dia do ano em 2022, saiba como assistir a corrida de São Silvestre 2022 neste sábado

No último dia do ano, a corrida de São Silvestre reúne atletas e participantes inscritos neste sábado, 31 de dezembro em São Paulo a partir das 07h (Horário de Brasília). O evento que celebra o esporte fecha a temporada com muita alegria na tradicional corrida de rua. Com transmissão na TV aberta, saiba como assistir a corrida de São Silvestre 2022.

Como assistir ao vivo a corrida de São Silvestre 2022

Os canais Globo e TV Gazeta vão transmitir a corrida de São Silvestre 2022 a partir das 07h (horário de Brasília) neste sábado, 31, na TV aberta para todo o Brasil.

Como manda a tradição, a Rede Globo exibe a corrida de rua mais tradicional do Brasil ao vivo e de graça no último dia do ano. Cléber Machado vai narrar o evento.

Já a TV Gazeta, por ser a responsável pela corrida, vai transmitir também de graça com bastidores, entrevistas e informações privilegiadas direto do local.

Horário: 07h (Horário de Brasília)

Local: São Paulo

TV: Globo e TV Gazeta

LiveStream: GloboPlay, portal GE e o canal da TV Gazeta

Horário de início em cada categoria

Dividido em categorias, cada grupo vai largar em horários diferentes na São Silvestre deste sábado, na cidade de São Paulo em 2022.

O primeiro grupo vai sair às 07h25, horário de Brasília, na Avenida Paulista próximo ao número 2000. Depois, os outros grupos vão sair em sequência. Na chegada, quem ficar em primeiro é o campeão da prova.

Segundo o regulamento da São Silvestre, ajustes poderão acontecer durante a corrida de rua. A seguir, confira todos os horários determinados.

Cadeirantes (masculino e feminino): 07h25 (horário de Brasília)

Cadeirantes com guia (masculino e feminino): 08h05 (horário de Brasília)

Atletas com deficiência (masculino e feminino): 08h05 (horário de Brasília)

Elite feminino: 07h40 (horário de Brasília)

Elite masculino: 08h05 (horário de Brasília)

Pelotão geral, pelotão premium e atletas premium C, PMG e GCM masc. e fem.: 8h05 (horário de Brasília)

Trajeto da corrida de São Silvestre 2022

Com 15 quilômetros no trajeto, o percurso da corrida de São Silvestre se mantém, assim como em todas as outras edições da tradicional corrida de rua, começando e terminando na avenida Paulista.

A largada será na Avenida Paulista, altura do número 2000, enquanto a chegada vai ser na altura do número 900 em frente ao Edifício Cásper Líbero.

Entre o percurso, os participantes vão passar pelo Estádio do Pacaembu, Largo do Arouche e Praça da República, locais importantes na cidade paulista. Os competidores vão correr por todo o espaço e ainda retornar para a Avenida Paulista onde cruzarão a linha de chegada em frente ao Edifício Cásper Líbero.

Início da corrida: Avenida Paulista, altura do número 2000

Final da corrida: Avenida Paulista, altura do número 900 em frente ao Edifício Cásper Líbero.

Qual é a premiação da São Silvestre 2022

O campeão da Elite no masculino e feminino vão faturar R$ 54.600,00. Somente os competidores da categoria é que ganham a premiação em dinheiro, do primeiro ao sexto lugar.

No segundo lugar, o vencedor no feminino e masculino ganha R$ 27.300,00 e o terceiro leva R$ 16.400,00, para fechar o pódio. As outras categorias ficam apenas com a medalha de participação.

Em 2021, o ganhador da corrida ficou com 50 mil reais, ou seja, houve um pequeno aumento este ano para o vencedor da Elite na São Silvestre. Já o brasileiro ou brasileira que chegar em primeiro na linha ganhará 10 mil reais.

Confira os principais valores da premiação na Elite, de acordo com o regulamento extraído do site da Gazeta.

1º lugar R$ 54.600,00

2º lugar R$ 27.300,00

3º lugar R$ 16.400,00

4º lugar R$ 13.100,00

5º lugar R$ 10.950,00

6º lugar R$ 6.500,00

TOTAL (masculino e feminino): R$ 128.850,00

