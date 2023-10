Corrida sprint F1 hoje: horário e como assistir na Band o GP do Catar 2023

A corrida sprint no Circuito Internacional de Losail não é uma simples disputa de automobilismo neste sábado, 7 de outubro, trata-se da possibilidade de Max Verstappen tornar-se tricampeão mundial da F1. Responsável pela hegemonia da Red Bull, o piloto pode tornar a sprint race ainda mais divertida para os seus fãs.

Que horas vai começar a corrida sprint F1 hoje?

Com transmissão da Band, a corrida sprint da Fórmula 1 hoje vai começar às 14h30 (de Brasília). O percurso que distribui pontos para os oito primeiros da classificação no GP do Catar usará neste sábado o formato de corrida simples e rápida de 30 minutos, sem interferir na prova de domingo.

A transmissão da sprint para todo o Brasil é exclusiva da Band, na TV aberta, com narração de Sérgio Maurício e comentários de Reginaldo Leme e Max Wilson, e Bandsports, pela TV fechada. A emissora transmitirá treinos livres, classificação, sprint e a corrida principal de cada evento.

Quem gosta de assistir online é só baixar o BandPlay no celular, Android ou iOS, ou acessar de graça o site da emissora (www.band.uol.com) para ver a programação com imagens em tempo real.

Sábado, 07/10:

10h - Classificação Sprint (BandSports, Band.com e Bandplay)

14h30 - Corrida Sprint (Band, BandSports, Band.com e Bandplay)

Domingo, 08/10:

14h - GP do Catar (Band, BandSports, Band.com e Bandplay)

Do que Verstappen precisa para se campeão?

Max Verstappen pode subir um degrau na lista de campeões da Fórmula 1 neste sábado se somar três pontos, isto é, terminar em sexto lugar na corrida sprint, no Circuito Internacional de Losail. O holandês só não celebra a sua hegemonia se terminar atrás da sexta posição ou se Sérgio Perez, da Red Bull, somar seis pontos ou mais.

Com 400 pontos na classificação dos pilotos, 177 de diferença com Perez, o holandês venceu 13 das 16 provas disputadas até aqui na Fórmula 1, além de pole positions e conquistas em sprint race.

Caso Verstappen termine fora da zona de pontuação, aí o título será decidido no domingo, pelo Grande Prêmio do Catar com todos os pilotos na pista. Verstappen conquistou o primeiro troféu em 2021, após intensa briga com Lewis Hamilton, e em 2022 ao ocupar com folga a liderança.

Verstappen termina do 1º ao 6º lugar na sprint = Verstappen campeão da F1

Verstappen termina em 6º e Sergio Pérez em primeiro = título adiado

Verstappen termina em 7º ou outra posição = título adiado

Quais pneus os pilotos vão usar no Catar?

Para completar o treino, a corrida sprint e o Grande Prêmio do Catar no domingo os pilotos vão utilizar os compostos C1 (pneu duro), C2 (pneu médio) e C3 (pneu macio), a mesma gama anunciada pela Pirelli e vista no Japão, com triunfo de Max Verstappen.

Como tem sprint neste fim de semana sob um formato revisado, houve uma alteração no número de jogos de pneus entregues às equipes, com dois conjuntos de pneus duros, quatro conjuntos de médios e seis de macios, já que os pilotos usam os médios no SQ1 e SQ2, e macios no SQ3.

A principal característica da pista é a reta principal com pouco mais de um quilometro, e 16 curvas.

