Espanha x Alemanha: onde assistir ao jogo da Liga das Nações

Espanha e Alemanha se enfrentam nesta terça-feira (17), às 16h45, pela sexta rodada do grupo 4, na Liga A, pela Liga das Nações, no Estádio de La Cartuja, em Sevilha. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

Com apenas um ponto de diferença entre as duas seleções, quem vencer garante a classificação para as semifinais da competição, já que apenas o primeiro colocado ganha a vaga.

Espanha x Alemanha: onde assistir?

A partida entre Espanha x Alemanha tem transmissão do canal Space, na tv fechada, às 16h45 (Horário de Brasília).

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Entretanto, você também pode acompanhar através do canal oficial do Esporte Interativo no Youtube ou pela plataforma EI Plus.

Como estão as equipes na Liga das Nações?

No duelo de ida, em Stuttgart, na Alemanha, as equipes empataram em 1 a 1 pela primeira rodada.

Em primeiro lugar no grupo 4 está a Alemanha, com nove pontos. Ao todo, são duas vitórias e três empates. Assim, os alemães possuem a vantagem mesmo que apenas por um ponto. Mas, se perderem, estão fora.

Enquanto isso, a Espanha em segundo lugar acumula oito pontos. São dois triunfos, dois empates e uma derrota. A seleção estava na liderança do grupo, mas tropeçou contra a Suíça na rodada passada. Se quiser carimbar o passaporte para as semis, precisa vencer.

Prováveis escalações entre Espanha x Alemanha

Para os espanhóis, a maior baixa é o jovem Ansu Fati, que lesionou-se em partida pelo Barcelona contra o Bétis.

Ademais, Thiago Alcântara e Rodrigo seguem fora também por lesão. Gayà e Busquets são dúvidas.

Provável Espanha: De Gea; Sergi Roberto, Ramos, Pau, Reguilon; Rodri, Merino, Canales; Traoré, Oyarzabal; Morata.

Para Joachim Löw, Kroos está de volta ao elenco depois de cumprir suspensão na última partida. Mas, desta vez, é Rüdiger que não entra em campo.

O técnico também perde uma importante peça, que é Kimmich. Entretanto, Halstenberg, Gosens, Schulz, Baku, Hofmann e Thilo Kehrer também seguem indisponíveis.

Provável Alemanha: Neuer; Ginter, Süle, Henrichs, Max; Goretzka, Gündogan, Kroos; Sané, Gnabry, Werner.

Outros jogos desta terça-feira

Além do confronto entre Espanha e Alemanha, oito jogos também acontecem pela sexta rodada da Liga das Nações.

Ademais, todos eles estão disponíveis para assistir no EI Plus.

Andorra x Letônia – 16h45

França x Suécia – 16h45 – Youtube Esporte Interativo e EI Plus

Suíça x Ucrânia – 16h45

Montenegro x Chipre – 16h45

Malta x Ilhas Faroé – 16h45

Gibraltar x Liechtenstein – 16h45

Luxemburgo x Azerbaijão – 16h45

Croácia x Portugal – 16h45 – TNT, Youtube Esporte Interativo e EI Plus