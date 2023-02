Saiba como assistir a final de duplas no Rio Open 2023. Foto: Reprodução

Saiba como assistir a final de duplas masculino no Rio Open neste sábado, com transmissão ao vivo para todo o Brasil

Final de duplas no Rio Open 2023: horário e onde assistir o jogo de Marcelo Melo

É dia de final de duplas no Rio Open 2023! O brasileiro Marcelo Melo e o colombiano Juan Cabal disputam a decisão do título neste sábado, 25 de fevereiro, contra os argentinos Máximo González e Andrés Molteni. A partida está marcada para às 19h40 (Horário de Brasília), na Quadra Guga Kuerten, no Rio de Janeiro.

O brasileiro busca o título inédito neste sábado.

Como assistir a final de duplas no Rio Open 2023 hoje

A final do Rio Open hoje tem transmissão no SporTV 3 e GloboPlay a partir das 19h40 (Horário de Brasília).

O canal exibe a decisão entre duplas masculinas neste sábado para todo o Brasil ao vivo. No entanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Para quem gosta de curtir pelo celular, é só sintonizar o GloboPlay caso seja assinante do streaming. A plataforma retransmite a programação do SporTV para quem é assinante. Basta sintonizar o aplicativo e escolher a transmissão que quer assistir.

Horário: a partir das 19h40

Local: Quadra Guga Kuerten, no Rio de Janeiro

Onde assistir: SporTV 3 e GloboPlay

Caminho de Marcelo Melo e Juan Cabal

A dupla Marcelo Melo e o colombiano Juan Cabal tiveram um longo caminho até a grande final da categoria. Eles passaram por grandes nomes do tênis e agora vão brigar pelo título do torneio.

Na sexta-feira, durante a semifinal das duplas, Marcelo e Juan venceram os franceses Fabien Reboul e Sadio Doumbia por 2 sets a 0.

Agora, o brasileiro quer o título inédito.

Oitavas de final:

Marcelo Melo e Juan Cabal 2 x 0 Lucas Miedler e Alexander Erler

Quartas de final:

Marcelo Melo e Juan Cabal 2 x 0 Tomás Martín Etcheverry e Diego Schwartzman

Semifinal:

Marcelo Melo e Juan Cabal 2 x 0 Fabien Reboul e Sadio Doumbia

Programação Rio Open 2023

O Rio Open se encerra neste fim de semana, entre sábado e domingo, no Rio de Janeiro.

Fique atento porque os horários podem sofrer alterações, começando mais tarde do que o marcado pelo torneio.

SIMPLES MASCULINO:

Semifinal:

Bernabe Zapata Miralles x Cameron Norrie - a partir das 17h (Horário de Brasília)

Onde assistir: SporTV 3 e GloboPlay

Carlos Alcaraz x Nicolás Jarry - a partir das 18h20 (Horário de Brasília)

Onde assistir: SporTV 3 e GloboPlay

Final:

Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2 - Domingo, 26/02 com horário a definir

Onde assistir: SporTV 3 e GloboPlay

DUPLAS MASCULINAS:

Final:

Máximo González/Andrés Molteni x Juan Sebastián Cabal/Marcelo Melo - a partir das 19h40 (Horário de Brasília)

Onde assistir: SporTV 3 e GloboPlay

