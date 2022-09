Resultado da Fórmula 1: Verstappen vence GP da Holanda 2022

Resultado da Fórmula 1 – Correndo em casa com o apoio da massa laranja, Max Verstappen, da Red Bull, foi quem ganhou corrida da Fórmula 1 hoje, o Grande Prêmio da Holanda neste domingo, 4 de setembro. Correndo no Circuito de Park Zandvoort, o piloto largou em primeiro no grid e conseguiu se manter na liderança por toda a prova.

Verstappen venceu a prova da Holanda, a décima quinta da temporada, com George Russel, da Mercedes, em segundo e Charles Leclerc, da Ferrari, em terceiro lugar no pódio deste domingo.

Max Verstappen, da Red Bull, foi quem ganhou corrida da Fórmula 1 hoje, no Grande Prêmio da Holanda, na temporada 2022. Ao apagar das luzes no Circuito de Park Zandvoort, Charles Leclerc tentou assumir a primeira posição, mas Max Verstappen tratou de garantir a liderança com facilidade. O monegasco da Ferrari veio na segunda posição, com Sainz em terceiro e Hamilton em quarto.

Pela segunda volta, Magnussen, da Haas, saiu da pista ao perder o controle, mas a bandeira verde foi acionada para retomar a corrida.

Neste domingo, Leclerc seguiu tentando alcançar Verstappen no começo da prova, mas o holandês segurou o adversário com a vantagem de até 1s6, abrindo 6s2 diante de Sainz, terceiro lugar, na volta 10.

A Mercedes, que vem muito bem neste meio de temporada, teve Hamilton perseguindo Sainz para tentar ficar no pódio, com o espanhol segurando sua posição. Para a surpresa do torcedor da Ferrari, falha no pit stop: 12s7 de tempo no trabalho, para atrapalhar toda a estratégia do piloto, que voltou para a pista em 11º lugar.

LAP 15/72

Sainz pits but it's a slow stop 😫

Looks like the fresh left rear tyre wasn't ready to go on the car.

Meanwhile behind, Perez is unable to avoid a wheel gun lying on the ground.#DutchGP #F1 pic.twitter.com/axMZUUuFjX

