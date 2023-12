⁠O Manchester City tem Mundial de Clubes?

Manchester é finalista d Mundial em 2023 - Foto: Reprodução/Jorono by Pixabay

Manchester United, Liverpool e Chelsea estão na lista da FIFA de campeões do Mundial de Clubes. Na temporada 2022/23 o Manchester City conquistou o seu primeiro título da Liga dos Campeões, classificando-se automaticamente para o torneio intercontinental. Saiba se o City, de Pep Guardiola, já venceu o Mundial e quantos títulos ele tem.

⁠O Manchester City já ganhou o Mundial de Clubes?

Não, o Manchester City nunca ganhou o Mundial de Clubes. e essa é a primeira vez que o clube inglês participa do torneio da FIFA. O time conquistou a vaga após ganhar a Champions League da UEFA.

Na temporada 2022/23, o City venceu a Copa da Inglaterra, terminou em primeiro lugar no Campeonato Inglês e superou a Inter de Milão por 1 a 0, gol de Rodri, na final da Liga dos Campeões em 10 de junho de 2023, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul.

O campeão da Champions League na temporada se classifica automaticamente para jogar o Mundial de Clubes. Como o City de Pep Guardiola nunca havia ganhado o torneio, nunca pôde participar.

Em 2023, a FIFA realiza a sua última edição do Mundial de Clubes sob o tradicional formato. No ano que vem, 2024, a entidade terá a Copa Intercontinental, com o campeão da Champions direto na final contra o ganhador dos playoffs entre o representante de outros continentes.

Já em 2025, o novo Mundial de Clubes terá 32 times, sendo 12 vagas para a Europa, seis para a América do Sul, quatro para a América do Norte, Central e Caribe, quatro para a Ásia e África, uma para Oceania e para o país-sede, os Estados Unidos.

Manchester na final do Mundial em 2023

Participando pela primeira vez, o Manchester City se classificou para a final do Mundial de Clubes. Na próxima sexta-feira, 22 de dezembro, o time inglês vai enfrentar o Fluminense, outro que fez a sua estreia no torneio mundial, às 15h (de Brasília), no Estádio King Abdullah Sports City.

Como venceu a Liga dos Campeões, o elenco treinado por Pep Guardiola tem a vantagem de começar a jogar a partir da semifinal do Mundial de Clubes. Na terça-feira, 19 de dezembro, os Citizens venceram o Urawa Reds, do Japão, por 3 a 0, sem qualquer dificuldade com gols de Hoibraten, contra, Kovacic e Bernardo Silva.

Na final, o Manchester irá enfrentar o Fluminense pela primeira vez na história. O time de Fernando Diniz superou o Al Ahly, do Egito, na segunda-feira por 2 a 0, com gols de Arias, de pênalti, e John Kennedy. Campeão da Libertadores em 2023, esta também é a primeira vez que o Tricolor participa do torneio intercontinental.

A final do Mundial de Clubes da FIFA será transmitida pela TV Globo, Globoplay, FIFA+ e o canal CazéTV no Youtube de graça.

Quais times da Inglaterra já conquistaram o Mundial?

Desde 2000, ano em que a FIFA assumiu o comando do Mundial de Clubes, as equipes de Manchester United, Liverpool e Chelsea conquistaram o título mundial. Em 2023, a lista pode ganhar um novo membro se o Manchester City derrotar o Fluminense na final.

Em 2008, o Manchester United classificou-se automaticamente para o Mundial após vencer a Liga dos Campeões. Venceu o Gama Osaka na semifinal por 5 a 3, enquanto na final superou o LDU Quito, vecedor da Libertadores, por 1 a 0, em Yokohama, no Japão.

No ano de 2019, foi a vez do Liverpool participar no Mundial de Clubes. Em 2005, o clube ficou com o vice-campeonato após perder para o São Paulo na final. Passou pelo Monterrey na semifinal, 2 a 1, e na final venceu o Flamengo por 1 a 0, na prorrogação.

O último título inglês aconteceu em 2021, com o Chelsea. Na semifinal passou pelo Al Hilal, da Arábia Saudita, e superou o Palmeiras na prorrogação durante a final por 2 a 1, em Abu Dhabi. Este foi o primeiro título mundial do clube inglês.

Títulos do Manchester City

Nove vezes campeão do Campeonato Inglês, o Manchester City figura a lista de grandes equipes do futebol internacional. Em 2008, o grupo Abu Dhabi United, dos Emirados Árabes Unidos, comprou o Manchester City e, desde então, o clube passou a contratar os melhores jogadores e conquistar títulos em diversas competições.

São 40 títulos desde a sua fundação, com três internacionais e 37 na Inglaterra. Além da aquisição do grupo árabe, a chegada de Pep Guardiola em 2016 também foi fundamental para o clube tornar-se vitorioso no cenário atual.

Acompanhe todos os títulos do Manchester City até dezembro de 2023.

TÍTULOS DO MANCHESTER CITY:

9 Campeonato Inglês: 1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22 e 2022/23.

1 Supercopa da UEFA: 2023/24

1 Champions League: 2022/23

1 Liga Europa: 1969/70

7 Copa da Inglaterra: 1903/04, 1933/34, 1955/56, 1968/69, 2010/11, 2018/19 e 2022/23

8 Copa da Liga Inglesa: 1969/70, 1975/76, 2013/14, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21

6 Supercopa da Inglaterra: 1937/38, 1968/69, 1972/73, 2012/13, 2018/19 e 2019/20

7 Segunda Divisão do Campeonato Inglês: 1898/99, 1902/03, 1909/10, 1927/28, 1946/47, 1965/66 e 2001/02

