O sonho de chegar na final da Sul-Americana de 2024 terminou em memes do Corinthians nessa quinta-feira, 31 de outubro. O Timão não conseguiu virar o jogo e acabou sendo eliminado pelos argentinos do Racing por 2 x 1. Mas se de um lado a torcida Alvinegra está triste, na internet tem muita piada com a derrota do rival.

Melhores memes do Corinthians eliminado

Corinthians eliminado da Sul-Americana na semifinal para o Racing rende uma série de memes nas redes sociais. Veja os mais compartilhados.

2x1: veja os memes do corinthians eliminado da sul-americana pelo racing

Eliminação da Sul-Americana

O Corinthians foi eliminado da Copa Sul-Americana 2024 nas semifinais, após ser derrotado pelo Racing Club da Argentina. Em um jogo decisivo no qual a equipe brasileira entrou pressionada pela necessidade de vitória, o resultado final deixou o Timão fora da disputa pelo título. O único gol foi do jogador Depay.

O Racing se destacou com uma atuação sólida, conquistando a vaga para a final. A eliminação do Corinthians na Sul-Americana trouxe frustração à torcida, que esperava um desempenho de alto nível após o avanço nas fases anteriores. Confira a seguir os detalhes da partida, os principais momentos e o impacto dessa derrota.

Agora, os corinthianos precisam colocar toda a energia no Brasileirão para não voltar ao Z-4 e cair na segunda divisão.