4 formas de assistir o jogo do Brasil feminino online contra a França hoje

A vitória contra a França neste sábado, 29 de julho, dará não somente a classificação antecipada para as oitavas de final da Copa do Mundo como um feito inédito para a Seleção Brasileira em toda a história. O jogo do Brasil feminino começa às 7h, horário de Brasília, no Estádio Brisbane, na Austrália, com transmissão na TV e também online.

Onde vai passar o jogo do Brasil feminino na Copa do Mundo

O torcedor pode assistir o jogo do Brasil feminino contra a França na Globo, Sportv e também nas plataformas digitais CazéTV, FIFA+, Globoply e GE, além da transmissão gratuita no aplicativo iFood neste sábado.

A Copa do Mundo Feminina é disputada na Austrália e Nova Zelândia entre julho e agosto. Na televisão é possível acompanhar todos os jogos do Brasil na TV aberta, além de diferentes opções na internet.

Mas como assistir em cada uma das plataformas?

CazéTV - assistir o jogo do Brasil feminino

O canal do influenciador Casimiro Miguel no Youtube, a CazéTV, transmite de graça e ao vivo o jogo do Brasil feminino para todos os usuários do Brasil. Luiz Felipe Freitas narra a partida ao lado de Casimiro e ex-jogadores de futebol.

Dá para assistir a partida no site www.youtube.com ou no aplicativo para celular, tablet e smartv de graça. Não precisa se inscrever ou pagar por isso.

Globoplay - assistir o jogo do Brasil feminino

O serviço de streaming Globoplay retransmite a programação da Globo gratuitamente para o público. Não precisa ser assinante, basta acessar a plataforma, se cadastrar na Conta Globo e procurar a opção "Agora na TV", com a grade com imagens e em tempo real. Quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' ou é assinante da TV paga pode ver o Sportv na plataforma.

FIFA+ assistir o jogo do Brasil feminino

A FIFA disponibiliza as imagens da partida de graça para os brasileiros. É só acessar o site www.fifa.com, se cadastrar com nome, email e senha e assistir ao vivo o embate, além do aplicativo.

IFOOD - assistir o jogo do Brasil feminino

Em parceria com McDonald's e Livemode, o aplicativo iFood vai disponibilizar a retransmissão da CazéTV no aplicativo de entregas de comida. Será possível assistir de graça a partida dentro do aplicativo sem pagar nada por isso, além de grandes promoções durante a Copa do Mundo Feminina.

SAIBA: Quantos gols a Marta tem em Copa do Mundo de futebol

Seleção Brasileira na Copa do Mundo feminina 2023

A goleada dos sul-americanos por 4 a 0 sobre o Panamá foi uma maneira impressionante de abrir o torneio, com Ary Borges fazendo um hat-trick e Bia Zaneratto fazendo outro. Desde o segundo de seus fracassos em sair da fase de grupos da Copa do Mundo em 1995, o Brasil tem seis jogos consecutivos nas eliminatórias em seu nome. Pia Sundhage e sua equipe sabem que podem chegar às oitavas de final se vencerem aqui.

Já a equipe de Renard não conseguiu marcar em jogos consecutivos, o que não será do seu agrado em um confronto tão crucial. Os franceses continuam sendo um time difícil de enfrentar, com apenas uma derrota nas últimas nove, enquanto buscam a quarta fase consecutiva da fase eliminatória da Copa do Mundo. A boa notícia para a França é que eles venceram o Brasil em cada um dos últimos quatro encontros, incluindo uma vitória na prorrogação nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2019.

Vejamos os jogos mais recentes destas duas equipes:

Brasil

Julho de 2023: Brasil 4-0 Panamá

Julho de 2023: Brasil 4–0 Chile

Abril de 2023: Alemanha 1–2 Brasil

Abril de 2023: Inglaterra 1–1 Brasil

Fevereiro de 2023: Estados Unidos 2–1 Brasil

França

Abril de 2023: França 5-2 Colômbia

Abril de 2023: França 2–1 Canadá

Julho de 2023: R. Irlanda 0–3 França

Julho de 2023: Austrália 1-0 França

Julho de 2023: França 0-0 Jamaica

Acompanhe a Copa do Mundo Feminina no DCI

O Jornal DCI vai acompanhar passo a passo da trajetória da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina na Austrália e Nova Zelândia desde a fase de grupos até a final. Os jogos serão realizados em julho e agosto de 2023 entre os dois países.

O DCI vai disponibilizar para os leitores informações sobre a Seleção, as jogadoras e também sobre as adversárias em cada uma das rodadas da competição em busca do primeiro título mundial. Textos sobre os jogos e onde assistir também estarão disponíveis.

Basta acessar o caderno de Esportes para ter acesso a todas as matérias produzidas pelo DCI na Copa do Mundo.

Leia também:

8 jogadoras que poderão jogar contra namoradas durante a Copa do Mundo