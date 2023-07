Aplicativo iFood retransmite as partidas da Copa do Mundo Feminina. Foto: Reprodução Youtube CazéTV/Pixabay

CazéTV na Copa do Mundo Feminina pelo iFood: como assistir no app

A CazéTV, canal do influenciador Casimiro no Youtube, vai transmitir jogos ao vivo da Copa do Mundo Feminina no aplicativo iFood. A novidade é uma parceria com o McDonald's, patrocinador do canal, sob o objetivo de aumentar a visibilidade do futebol feminino no Brasil. Saiba como assistir as partidas e como vai funcionar.

Como assistir a Copa do Mundo Feminina no iFood?

Através da CazéTV, o torcedor poderá assistir os jogos da Copa do Mundo Feminina pelo aplicativo iFood. Sim, é isso mesmo o que você leu internauta, vai ser possível acompanhar as principais disputas - incluindo a Seleção Brasileira - também pela plataforma de comida.

A informação foi vinculada pelo jornalista Allan Simon, no UOL, nesta quinta-feira, 27/07. O primeiro confronto será o jogo entre Brasil e França no sábado, às 07h, horário de Brasília. Depois, estarão disponíveis outros 28 embates da competição de maneira gratuita.

Mas como assistir a Copa do Mundo Feminina no iFood com a CazéTV?

Baixe o aplicativo do iFood no celular, Android ou iOS, ou qualquer dispositivo com acesso à internet. Depois, entre na plataforma no horário de início da partida entre Brasil x França e, em seguida, clique no banner informativo do jogo.

Espere a imagem carregar e, em seguida, dê o play no vídeo. É de graça e não precisa se cadastrar ou pagar nenhum valor extra para ter acesso dentro do aplicativo de entregas.

Promoções estarão disponíveis

Ainda de acordo com o jornalista Allan Simon, a parceria vai render cupons e promoções. Por exemplo, como os principais jogos vão ser pela manhã, o cardápio de café da manhã no McDonald estará disponível para os usuários com preços especiais.

Além disso, o frete grátis em compras acima de R$ 70 no McDonald's, por exemplo, estarão disponíveis. Com os jogos do Brasil, o sanduíche "Brabo Empanado de Queijo Minas", por exemplo, saíra por um valor especial.

Além de acompanhar os jogos da Copa do Mundo Feminina como e onde quiser, o torcedor também poderá se deliciar com lanches da rede de fast food. A iniciativa é para dar mais visibilidade aos fanáticos pelo esporte.

Qual é o próximo jogo do Brasil?

A Seleção Brasileira entra em campo no sábado, 29 de julho, contra a França na segunda rodada do grupo F na Copa do Mundo Feminina. A bola vai rolar às 07h, horário de Brasília, no Estádio Suncorp, em Brisbane, na Austrália com transmissão ao vivo.

O Brasil venceu o Panamá por 4 x 0 na estreia enquanto as francesas empataram com a Jamaica em 1 x 1. Com o resultado, as brasileiras assumiram a liderança do grupo com três pontos enquanto a França é a segunda colocada com um ponto, empatada com a Jamaica.

Os canais Globo, Sportv e as plataformas CazéTV, FIFA+ e o aplicativo iFood vão transmitir o jogo do Brasil feminino contra a França no sábado.

