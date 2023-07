8 jogadoras que poderão jogar contra namoradas durante a Copa do Mundo

Conheça as atletas que são namoradas e vão se enfrentar no Mundial. Foto: Reprodução Instagram @elliecarpenterr/@samanthakerr20

Além do futebol apresentado pelas seleções em campo, o torcedor vai acompanhar na Copa do Mundo Feminina de 2023 uma situação bastante complicada. Isso porque jogadoras poderão enfrentar as suas namoradas dentro de campo, na maioria das vezes jogando por seleções diferentes. Conheça os casais e como será o desdobramento da história.

Ellie Carpenter e Daniëlle van de Donk - jogadoras que poderão jogar contra namoradas

A meia holandesa Danielle, 31 anos, se apaixonou por Ellie, zagueira da Austrália de 23 anos. As duas dividem o vestiário no Lyon, da França, depois de passarem por muitos clubes na Europa.

Ellie é a zagueira mais jovem a competir nas Olimpíadas, com apenas 15 anos. Agora, ela entra em campo em casa para defender a sua pátria. O casal está junto há um ano, de acordo com a emissora australiana Nine. As duas se conheceram em junho de 2021, quando a holandesa deixou o Arsenal para se juntar ao time francês, no entanto, as notícias só dispararam na mídia em fevereiro de 2022 sobre um possível relacionamento.

As seleções da Austrália e Holanda não se enfrentarão na fase de grupos do Mundial, mas é provável que os times se encontram na fase eliminatória da Copa do Mundo.

Sam Kerr e Kristie Mewis - jogadoras que poderão jogar contra namoradas

A atacante da Austrália, Sam Kerr, de 29 anos, e a meia Kristie Mewis, de 32 anos, defende os Estados Unidos. As namoradas não vão se enfrentar na fase de grupos, mas é possível que se encontrem no mata-mata do Mundial da FIFA este ano.

As duas estão juntas há mais de dois anos. Durante as Olimpíadas de Tóquio, a norte-americana Mewis foi fotografada consolando Kerr após os Estados Unidos derrotarem a Austrália na briga pelo bronze, anunciado para o mundo o relacionamento.

Segundo o Daily Mail, as jogadoras se conheceram e, em 2020, passaram duas semanas juntas em isolamento por conta do Covid. Hoje, Sam defende o Chelsea, na Inglaterra, e Kristie o Gotham FC, nos Estados Unidos.

Pernille Harder e Magdalena Eriksson - jogadoras que poderão jogar contra namoradas

A sueca Magdalena, 29 anos, namora a dinamarquesa Pernille, 30 anos. Diferente dos outros casos, as jogadoras estão juntas há praticamente dez anos, além de defenderem juntas o Bayern de Munique, na Alemanha.

Dinamarca e Suécia não vão jogar a fase de grupos, mas poderão se encontrar no mata-mata.

As duas atletas se conheceram enquanto jogavam no Linkoping, na Suécia. Desde então, não se separaram mais, principalmente após a fotografia do beijo que viralizou o mundo durante a Copa do Mundo de 2019.

De acordo com o jornal Daily Mail, as duas jogadoras doem um por cento de seus salários para o PlayProud, uma iniciativa que quer tornar mais seguro o esporte para pessoas LGBTQIA+.

Ann-Katrin Berger e Jess Carter - jogadoras que poderão jogar contra namoradas

A goleira alemã Ann-Katrin Berger, 32 anos, namora com a zagueira inglesa Jess Carter, 25 anos. As duas seleções não podem se enfrentar na fase de grupos, mas é provável que se cruzem nas etapas eliminatórias.

Jogando pelo Birmingham em 2016, na Inglaterra, as duas atletas tornaram-se amigas, segundo o Daily Mail, mas o romance surgiu depois. Em um encontro, assistindo filmes em casa, Berger se convenceu de que a paixão entre as duas era real. Elas já defenderam o Chelsea juntas, conquistando títulos e glórias.

Berger, inclusive, conta que Jess sempre esteve ao seu lado, incluindo durante as duas crises de câncer de tireoide que teve.

Se Alemanha e Inglaterra se enfrentarem na Copa do Mundo esta não será a primeira vez. Na final da Eurocopa, a seleção de Jess levou a melhor.

Onde assistir a Copa do Mundo Feminina?

O torcedor pode ver os jogos da Copa do Mundo de futebol feminino na Globo e Sportv, além das plataformas digitais CazéTV e FIFA+ ao vivo todos os dias.

Na TV aberta, Rede Globo exibirá os jogos do Brasil e um confronto das oitavas de final, quartas, semifinal e a final de graça para todo o país. Já o Sportv, na TV paga, vai transmitir os principais embates desde a fase de grupos até a decisão pela taça.

O CazéTV, canal do streamer Casimiro Miguel no Youtube, disponibilizará todos os jogos da Copa do Mundo Feminina para o torcedor na internet. O mesmo acontece com o FIFA+, no site (www.fifa.com) ou aplicativo.

GUIA DA COPA DO MUNDO FEMININA: