4 formas de assistir online a final da Sul-Americana 2023 hoje

Em partida única, o Fortaleza busca o seu primeiro título internacional neste sábado, 28 de outubro, contra o LDU Quito, na final da Copa Sul-Americana no Estádio Domingo Burgueño, no Uruguai. É possível assistir a decisão continental pela TV aberta mas também na internet, a partir das 17h (de Brasília).

Final da Sul-Americana vai passar no SBT?

O SBT transmitirá na TV aberta a final da Sul-Americana entre Fortaleza e LDU neste sábado, com narração de Cléber Machado e comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos para todo o país. O pré-jogo começa às 16h, horário de Brasília, com quadros especiais e informações com os repórteres André Galvão e Eduardo Trovão direto do estádio.

A ESPN, disponível em operadoras de TV por assinatura, também vai exibir a final com narração de Rogério Vaughan e comentários de Mario Marra ao vivo. Dá para assistir em qualquer lugar do Brasil, mas é preciso ter o canal na programação paga.

Os direitos de transmissão pertencem com exclusividade ao SBT, na TV aberta, e ESPN, na TV paga. Nenhuma outra emissora no Brasil vai exibir a final da Sul-Americana entre Fortaleza e LDU do Equador não ser as duas.

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, no Uruguai

Onde assistir: SBT e ESPN

Como assistir Fortaleza x LDU na internet?

Além da televisão, também dá para ver a final da Sul-Americana na internet. Três opções estão disponíveis para quem quer assistir todos os lances da decisão entre Fortaleza, em busca do título inédito, e LDU Quito, sob o objetivo de garantir o bicampeonato.

Duas destas opções são gratuitas, enquanto a outra só está disponível para assinantes. Quer saber como assistir a partida de futebol da Conmebol em seu aparelho? Acompanhe o passo a passo a seguir.

STAR PLUS

O serviço de streaming Star Plus disponibiliza ao seu assinante a retransmissão com imagens da ESPN para quem quer acompanhar a decisão. A programação e a narração é a mesma, com Rogério Vaughan e Mario Marra, já que a plataforma apenas reproduz o canal em tempo real.

O Star Plus está disponível no site www.starplus.com por diferentes valores e pacotes.

Passo 1: Se você ainda não é assinante entre no site www.starplus, escolha o pacote que deseja e efetue o pagamento. Caso contrário, acesse o aplicativo - ou o endereço pelo navegador, como preferir - em seu aparelho e toque na opção 'Entrar'.

Passo 2: Depois, digite o seu email e a senha de usuário Star Plus e clique em 'continuar', escrito em branco sob o espaço rosa.

Passo 3: Você será direcionado ao mosaico de programação. Encontre o banner com as imagens da final, clique nele e dê o play. Caso não veja a propaganda, vá na seção 'ESPN', no menu principal, e escolha 'Esportes' para assistir a programação ao vivo.

SITE DO SBT

O site do SBT realiza a transmissão em simulcast, disponível em seu site oficial. Como é uma emissora aberta, não precisa pagar nada para assistir ao vivo a final neste sábado. Tudo o que você precisa fazer é entrar no site e ver a programação.

Lembre-se que a narração, comentários e as imagens são as mesmas do canal SBT.

Passo 1: Digite o endereço www.sbt.com.br no navegador do seu computador ou celular. O site está disponível em todo o Brasil.

Passo 2: Daí, clique na opção 'Ao vivo', localizada na parte superior do site, escrita em vermelho e branco. Você será redirecionado para a transmissão ao vivo da programação.

Passo 3: Assim que a página carregar, dê o play na transmissão e pronto.

YOUTUBE DO SBT

Além da transmissão na TV aberta, o SBT também realiza a cobertura completa da partida em seu canal SBT Sports, no Youtube, de maneira gratuita. Aqui, a narração é de Diguinho Coruja com comentários de Beto Oliver em uma transmissão divertida e diferente.

Passo 1: Acesse o Youtube pelo navegador do computador ou celular, ou baixe o aplicativo de maneira gratuita em seu aparelho com acesso à internet. Não precisa se cadastrar ou fazer conta, o canal SBT Sports está disponível para todo o público.

Passo 2: Em sequência, digite na barra de pesquisa 'SBT Sports', e clique na primeira imagem, com o ícone verde.

Passo 3: Por fim, encontre o ícone do jogo entre Fortaleza e LDU na página principal e assista ao vivo.

