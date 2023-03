Jogo do Fortaleza x Ferroviário: onde vai passar a semifinal do Cearense 2023

Jogo do Fortaleza x Ferroviário: onde vai passar a semifinal do Cearense 2023

Pelo confronto da semifinal no Campeonato Cearense, o Ferroviário recebe o Fortaleza na Arena Castelão neste domingo, 12 de março. Com início às 18h30 (Horário de Brasília), o jogo do Fortaleza é apenas o primeiro do grande embate. Saiba onde assistir e todos os detalhes da transmissão ao vivo.

Nenhum dos times será eliminado se perder hoje. O jogo de volta está marcado para domingo, 19 de março, na Arena Castelão, no mesmo horário.

Onde vai passar o jogo do Fortaleza hoje ao vivo

O canal da Record (CE), pay-per-view Nosso Futebol, o streaming DAZN e o Youtube é onde assistir o jogo do Fortaleza hoje neste domingo, pela semifinal do Campeonato Cearense sem passar na TV aberta.

O duelo será exibido na TV aberta pela afiliada da Record no Ceará e nas operadoras de TV por assinatura Sky, Claro e DirecTV GO. O torcedor tem que comprar o pacote de canais de futebol por valor extra na mensalidade, onde cada operadora oferece o serviço em valores diferentes.

Outra opção é o DAZN, serviço de streaming de esportes. Por R$ 34,90 ao mês, o apaixonado por futebol assiste ao jogo do Fortaleza hoje ao vivo no aplicativo do celular, tablet ou smartv, além do computador.

Lampions League: conheça a origem do apelido da Copa do Nordeste

Como funciona o Campeonato Cearense?

Realizado em quatro fases, o Campeonato Cearense é formado pelas seguintes etapas: a primeira fase, quartas de final, semifinal e a final, além do quadrangular do rebaixamento.

Dez equipes são divididas em dois grupos de cinco cada onde jogam em turno único por cinco rodadas. Em cada grupo, o primeiro lugar vai direto para a semifinal, enquanto o segundo e o terceiro vão para as quartas de final.

O quadrangular do rebaixamento é disputado pelas quatro piores equipes da primeira fase em seis rodadas. Já nas quartas de final os elencos jogam em ida e volta, assim como na semifinal. Depois, os vencedores vão para a final também em dois jogos.

Fortaleza na fase preliminar da Libertadores

O Fortaleza volta a jogar o confronto da terceira fase preliminar da Libertadores na próxima quinta-feira, 16 de março, contra o Cerro Porteño no Estádio General Pablo Rojas, no Paraguai, às 19h, horário de Brasília.

No confronto de ida, o Cerro venceu por 1 x 0, com gol de Diego Churín ainda no primeiro tempo. Porém, o time paraguaio teve um jogador expulso no segundo tempo, Leonardo Daniel e por isso terão o desfalque importante.

O Fortaleza terá que ganhar por dois gols ou mais na diferença para se classificar até a fase de grupos da Libertadores.

