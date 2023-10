Pan 2023: convocação do Brasil vôlei masculino completa

A lista da Seleção Brasileira para os Jogos Pan-Americanos de Santiago tem 12 nomes, onde oito deles disputaram o Pré-Olímpico no Rio de Janeiro no mês passado com Renan Dal Zotto. O grande destaque da convocação divulgada pela CBV, a Confederação Brasileira de Voleibol, é o oposto Darlan.

Quem são os jogadores do Brasil de vôlei masculino?

Sob o comando do treinador Giuliano Juba, o Brasil de vôlei masculino se prepara para disputar os Jogos Pan-Americanos de Santiago de 30 de outubro a 4 de novembro, na Arena Parque O'Higgins. Confira a lista completa do Brasil para o Pan, de acordo com a Confederação Brasileira de Voleibol.

Opostos convocados | Brasil vôlei masculino

Com apenas 21 anos, Darlan é a grande sensação do vôlei nacional. Irmão de Alan, também oposto da Seleção Brasileira, o atleta veste a camisa do Sesi Bauru, de São Paulo, no Campeonato Paulista. Antes da Superliga começar, vai representar a nação no Pan em Santiago.

Já Felipe Roque, de 26 anos, joga no Farma Conde São José. O atleta chegou a ser cogitado no Pré-Olímpico, mas pediu dispensa para o treinador Renan. Felipe também jogou a Liga das Nações e o Sul-Americano na temporada.

Ponteiros convocados | Brasil vôlei masculino

Irmão de Julian, o jovem Lukas Bergmann, de 19 anos, também vai disputar o Pan sob o objetivo de ganhar experiência com a camisa do Brasil. O ponteiro, que nasceu em Munique, na Alemanha, defende o Sesi SP ao lado de Darlan desde 2021. Em setembro, foi convocado para jogar o Pré-Olímpico sob o comando de Renan Dal Zotto, mas pouco entrou em quadra.

Honorato, de 26 anos, é outro ponteiro que também disputou o qualificatório para as Olimpíadas. O atleta do Joinville tem passagens por Minas e Uberlândia, além de vestir a camisa da Seleção Brasileira sob a era de Renan, presente na Liga das Nações e Sul-Americano.

Outro atleta que também foi convocado para disputar o Pré-Olímpico é Adriano, de 21 anos. A sua atuação no Vôlei Renata pelo cenário do vôlei paulista lhe garantiu uma convocação para a Seleção Brasileira na Liga das Nações e também no Sul-Americano. Adriano tem passagens por Apav e Vôlei Itapetininga.

O ponteiro Maicon, de 19 anos, é outra promessa do vôlei nacional. Atualmente no Araguari, de Minas Gerais, o profissional começou nas categorias de base do Fluminense, passando pelo Sada Cruzeiro até alcançar o time profissional do Araguari.

Levantadores convocados | Brasil vôlei masculino

O levantador Thiaguinho, do Sesi SP, também estará presente no Pan de Santiago. Aos 30 anos, já vestiu a camisa dos clubes Pinheiros, Pallavolo Molfetta, na Itália, Sesc RJ, Rennes Volley, da França, MKS Bedzin, da Polônia, Toulouse e Montpellier, também da França.

Matheus Brasília, 26 anos, é outro jogador convocado por Giuliano Ribas. Atualmente representa o Farma Conde São José, mas já jogou pelo Brasília, São Bernardo, Maringá, SJ Vôlei, Sesi SP e Azulim Uberlândia. Com 1,85 m, o levantador consegue promover jogadas e 'servir' os colegas da equipe com extrema facilidade.

Centrais convocados | Brasil vôlei masculino

Otávio, o central do Sada Cruzeiro, também disputou a Liga das Nações, Sul-Americano e o Pré-Olímpico com a Seleção Brasileira. Com 32 anos, o central foi convocado para o Pan porque tem muita experiência, já que vestiu as camisas do Minas, Taubaté e agora o Sada.

Judson, 24 anos, também foi convocado para disputar a Liga das Nações, Sul-Americano e o Pré-Olímpico na temporada sob o comando do treinador Renan Dal Zotto, mas ficou no banco em boa parte dos confrontos. No Pan, o central terá a oportunidade de mostrar todo o seu potencial em quadra.

Em seu currículo, tem passagens por Rádio Clube, Sesi SP, Itapetininga, Pacaembu Ribeirão Preto, América Montes Claros, Vôlei Renata e Suzano onde joga no momento.

Thiery Oliveira, de 20 anos, é outra promessa do vôlei nacional. Atleta do Sesi ao lado de Darlan, o atleta já vestiu as cores do Projeto Futuro nas categorias de base. Este é o primeiro grande desafio do central com a Seleção Brasileira.

Líbero convocados | Brasil vôlei masculino

Único líbero convocado para os Jogos Pan-Americanos, Maique substitui Thales. O atleta de 26 anos veste a camisa do Minas desde 2017/18 depois de passar por testes entre as categorias de base do Três Corações, Ubelândia e Formiga, segundo informações do portal Terra.

Maique é o líbero reserva da Seleção. Este ano, ele disputou a Liga das Nações e o Sul-Americano com o treinador Renan Dal Zotto.

Jogos do Brasil no Pan-Americano 2023

Pelo grupo A, o Brasil vai enfrentar as seleções de Colômbia, Cuba e México na fase de grupos dos Jogos Pan-Americanos de Santiago. São três rodadas em pontos corridos, onde a vitória dá cinco, quatro três, dois e um ponto de acordo com o placar final da partida.

No outro grupo estão Argentina, Porto Rico, Chile e República Dominicana. O líder de cada grupo avança até a semifinal direto, enquanto o segundo e terceiro colocado precisam jogar as quartas de final, segundo o regulamento divulgado no site oficial do Pan.

Brasil x Colômbia (1ª rodada)

Data: Segunda-feira, 30/10

Horário: 10h30

Local: Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: CazéTV e Time Brasil no Youtube

Brasil x México (2ª rodada)

Data: Terça-feira, 31/10

Horário: 13h30

Local: Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: CazéTV e Time Brasil no Youtube

Brasil x Cuba (3ª rodada)

Data: Quarta-feira, 01/11

Horário: 10h30

Local: Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: CazéTV e Time Brasil no Youtube