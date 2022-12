7 melhores momentos do Pelé: relembre a trajetória do Rei do futebol

Três títulos de Copa do Mundo e 23 conquistas só no Santos - mas o currículo de Pelé, o grande Rei do futebol, não para aí. Edson Arantes do Nascimento escreveu seu nome na história do futebol mundial, e para relembrar a trajetória do eterno craque, relembre melhores momentos do Pelé em campo.

Melhores momentos do Pelé no futebol

Títulos com a Seleção Brasileira, histórias dentro de campo com o Santos, campeão da Libertadores e Brasileirão e até lembranças nos Estados Unidos. Pelé coleciona recordes e memórias no futebol.

O Rei do futebol é dono de uma das melhores histórias do esporte. Para matar a saudade da majestade, relembre alguns dos melhores momentos do Pelé no futebol.

1. O primeiro gol de Pelé com a camisa do Santos

Há 66 anos atrás, Pelé marcou o seu primeiro gol pelo time profissional do Santos. Até hoje, o Rei relembra com carinho da data nas redes sociais e faz questão de mostrar todo o amor que tem pelo Peixe, clube que o revelou para o mundo.

Em 7 de setembro de 1956, o Santos enfrentou o Corinthians de Santo André em amistoso. Pelé tinha apenas 15 anos, mas já integrava o elenco do clube santista. Ele começou no banco mas aos 36 minutos do segundo tempo balançou as redes pela primeira vez em sua trajetória. A lembrança é do portal Correio Brasiliense, por Marcos Paulo Lima.

O gol foi o sexto do Santos na partida. O resultado foi 7 a 1, esmagador diante do Corinthians de Santo André.

"Há 65 anos, no início deste mês, eu marquei o primeiro gol por este time. Desde esse dia, meu coração transborda amor pelo Santos. Obrigado pela homenagem, pelo carinho de todos torcedores e pela verdadeira família que este clube me deu".

2. Estreia com a Seleção Brasileira e o primeiro gol - melhores momentos do Pelé

Pelé foi convocado para jogar pela primeira vez na Seleção Brasileira em 1957, enquanto jogador do Santos com apenas 16 anos. A estreia aconteceu em 7 de julho de 1957 contra a Argentina, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

De acordo com o portal Goal, a partida foi válida pela Copa Rocca, espécie de pequeno torneio entre seleções. Pelé usou a camisa 13. Ele deixou o banco de reservas no segundo tempo, substituindo Del Vecchio.

Aos 32 minutos, Pelé marcou aquele que seria o primeiro com a camisa da Seleção Brasileira. O resultado, entretanto, foi a derrota por 2 a 1 para os argentinos.

3. Primeira Copa do Mundo em 1958

Um ano depois de estrear com a camisa amarelinha, Pelé foi convocado para a sua primeira Copa do Mundo.

A Suécia sediou o evento da FIFA com dezesseis seleções, incluindo o Brasil. No grupo D, a equipe canarinho terminou em primeiro lugar com 5 pontos, duas vitórias e um empate. Pelé não marcou gols já que não foi titular em todas as partidas.

Nas eliminatórias, o Brasil passou por País de Gales nas quartas por 1 a 0, com gol de Pelé. Na semifinal, goleou a França por 5 a 2, onde o Rei marcou três gols.

Na grande final contra a Suécia em 29 de junho de 1958, o placar de 5 a 2 mais uma vez deu a vitória aos brasileiros. Desta vez Pelé marcou dois gols, ambos no segundo tempo. Na mesma competição, ele ganhou o prêmio individual Chuteira de Prata, além de ser eleito o melhor jogador jovem da Copa.

4. Segundo título da Copa do Mundo em 1962 - melhores momentos do Pelé

Depois do enorme sucesso em sua primeira Copa do Mundo, Pelé foi convocado pela segunda vez para representar a Seleção Brasileira no torneio da FIFA entre seleções.

No grupo C pela primeira fase, o Brasil terminou em primeiro lugar com cinco pontos, tendo duas vitórias e um empate. Pelé marcou apenas na primeira rodada contra o México.

No mata-mata, a Seleção deixou a Inglaterra para trás nas quartas de final em vitória por 3 a 1. Depois, na semifinal, ganhou do Chile por 4 a 2. Pelé não marcou gols.

Pela final, a Seleção Brasileira ganhou da Tchecoslováquia por 3 a 1. O Rei não marcou, mas cravou seu nome também.

5. Terceiro título da Copa do Mundo em 1970

Depois de levantar duas taças, a Seleção Brasileira chegou na Copa do Mundo no México como a grande favorita pelo título. No grupo C, terminou em primeiro lugar com seis pontos em três vitórias. Pelé fez três gols.

Com a presença de Pelé em todos os jogos, o Brasil passou na fase eliminatória passou pelo Peru nas quartas por 4 a 2 e depois o Uruguai na semifinal, sem maiores problemas. O Rei não anotou gols no mata-mata, mas foi titular.

Na grande final, a Seleção Brasileira entrou em campo no dia 21 de junho de 1970 no Estádio Azteca, na Cidade do México, para enfrentar a Itália. Por 4 a 1, os brasileiros levantaram a terceira taça com gols de Pelé, Gérson, Jairzinho e Carlos Alberto.

Se já era Rei antes, Pelé apenas consagrou a sua majestade ao levantar para o Brasil a terceira taça mundial.

6. Último jogo de Pelé na Seleção Brasileira

Depois de três taças na Copa do Mundo, Pelé decidiu se aposentar da Seleção Brasileira em 1971. Uma multidão se alocou no Maracanã, no Rio de Janeiro, para assistir o Rei com a camisa pela última vez.

Em 18 de julho de 1971, Pelé entrou em campo pelo Brasil contra a Iugoslávia, em amistoso. Com a camisa 10, a partida terminou em 2 a 2 e o Rei não fez gol, que jogou somente o primeiro tempo.

Em toda a história, Pelé jogou 92 partidas e 77 gols oficiais. Porém, a CBF divulga números bem diferentes com a camisa amarela.

6. Título no ano da aposentadoria

Pelé se aposentou em 1977. Mas antes de pendurar as chuteiras, o melhor jogador do mundo fechou o seu livro de histórias com um título para o New York Cosmos, o Soccer Bowl Champions na temporada.

Na fase final, o elenco passou por Tampa Bay Rowdies na primeira fase, depois o Fort Lauderdale na fase eliminatória na divisão e o Rochester Lancers na final da Conferência.

Na final, o NY Cosmos venceu o Seattle Sounders por 2 a 1 a final e consagrou-se campeão em seu último jogo no futebol profissional, lembrado com carinho pelo time norte-americano.

Carreira de Pelé no futebol

Rei do futebol. É assim que Pelé ficou conhecido depois de conquistar títulos, memórias, taças da Copa do Mundo e grandes recordes no esporte. Ele nunca escondeu a satisfação em ser chamado de Rei, mas fez por merecer.

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, integrou as categorias de base do Santos em 1956, muito cedo. Ele já mostrava ser diferente dos outros, com uma extrema facilidade em comandar a bola, fazer gols e até mesmo servir os colegas do time se fosse preciso.

Não demorou para que o time profissional do Santos o chamasse para jogar. Em sua trajetória pelo Peixe, Edson conquistou 23 títulos, sendo dez títulos do Campeonaot Paulista (1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, e 1973), seis Campeonato Brasileiro (1961, 1962, 1963, 1964, 1965 e 1968), duas Libertadores (1962 e 1963) e dois Mundiais de Clube (1962 e 1963).

Em 1975 ele seguiu para os Estados Unidos viver uma nova experiência. Foi contratado pelo New York Cosmos, onde ficou por três temporadas. Lá, ganhou um título em 1977, ano de sua aposentadoria.

Na Seleção Brasileira foram três taças: 1958, 1962 e em 1970.

