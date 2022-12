Saiba quais são os números do Rei do futebol em toda a sua carreira

Quantos gols Pelé tem na carreira? Veja os números do Rei do Futebol

Pelé, de 82 anos, é considerado o Rei do futebol - e há uma razão para isso. O jogador atingiu marcas inacreditáveis em sua carreira dentro dos gramados, mantendo vivo o seu legado com números excepcionais, títulos e recordes. Artilheiro da Seleção Brasileira e ídolo do Santos, saiba quantos gols Pelé tem na carreira.

Quantos gols Pelé tem na carreira?

Em toda a carreira Pelé tem 1.282 gols marcados. Não é a toa que o Rei do futebol integra a lista de maiores jogadores de todos os tempos no futebol. Os dados são da Placar e do site FutDados, publicados pelo portal de notícias Goal.

Pelo Santos, Pelé marcou 1.091 gols em 116 jogos. De acordo com o site oficial do Peixe, foram 643 marcações em competições e 448 em partidas amistosas contra América do México, Colo Colo, Inter de Milão, River Plate, Racing, Real Madrid e até Juventus.

Já no New York Cosmos, dos Estados Unidos, anotou 64 gols. Na Seleção Brasileira, foram 95 no total em toda a sua trajetória. O número 32 na conta, segundo o Goal, vem de uma combinação de seleções amistosas como Santos e Vasco, seleção do exército e seleção do Sudeste.

Quantos gols Pelé tem na Seleção Brasileira?

Vestindo a camisa da Seleção Brasileira, Pelé tem 77 gols oficiais em 92 partidas entre Copa do Mundo, Copa América e torneios entre seleções, o artilheiro da equipe canarinho de todos os tempos.

No entanto, a CBF contabiliza 95 gols em 113 jogos. Isso porque a Confederação Brasileira de Futebol contabiliza também marcações em amistosos contra clubes como Atlético de Madrid, Malmo e Inter de Milão.

Já a FIFA só leva em conta números que são contra seleções. Os amistosos não entram na conta oficial. É por isso que o número 77 é o garantido por Edson.

Ele foi convocado pela primeira vez em julho de 1957, segundo o portal R7 pelo treinador Sylvio Pirillo. Hoje, o astro Neymar tem 75 gols marcados com a amarelinha. O craque está próximo de se igualar ao Rei e até mesmo ultrapassá-lo.

Quantos títulos tem Pelé no futebol?

Só pelo Santos, Pelé conquistou 23 títulos em toda a carreira. Nos Estados Unidos, em sua passagem pelo Cosmos, anotou somente um troféu, mas gravou o seu nome na história.

Pelé tem em sua lista de títulos seis Campeonato Brasileiro (1961, 1962, 1963, 1964, 1965 e 1968), duas Libertadores (1962 e 1963), além de dois Mundiais (1962 e 1963).

No Paulistão é onde Pelé mais conquistou taças. Foram dez em toda a história vestindo a camisa do Peixe, único time brasileiro em que jogou (1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, e 1973).

Já em Nova York, conquistou o Campenoato Norte-Americano em 1977, mesmo ano em que se aposentou.

Na Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, o Rei levantou a taça nos anos de 1958, depois em 1962 e em 1970, grande responsável pelos gols da vitória.

Trajetória de Pelé no futebol

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, começou cedo no futebol. Integrou as categorias de base do Santos, equipe do litoral paulista, em 1956.

Desde cedo mostrava um incrível talento com a bola nos pés, além do fato para gol inigualável. Logo, ganhou uma chance no time profissional do Peixe. Edson fez história e não demorou para acumular taças vestindo a camisa do clube, além de convocações para a Seleção Brasileira.

Em 1975, entretanto, decidiu viver novas experiências no NY Cosmos, dos Estados Unidos, onde permaneceu por três temporadas. Em 1º de outubro de 1977, ele pendurou as chuteiras e se despediu de maneira oficial do futebol.

Da Seleção, entretanto, Pelé se despediu em 18 de julho de 1971, no Maracanã, no Rio de Janeiro em amistoso contra a Iugoslávia.

