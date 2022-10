A Final da Sul-Americana vai passar na TV aberta em 2022?

No sábado, 1º de outubro de 2022, Independiente Del Valle e São Paulo disputarão o título da Sul-Americana no Estádio Mario Alberto Kempes, às 17h (Horário de Brasília). Embate acirrado, por isso os tricolores querem saber se a final da Sul-Americana vai passar na TV aberta?

A final da Sul-Americana vai passar na TV aberta

O jogo do Independiente Del Valle e São Paulo na final da Sul-Americana vai passar na Conmebol TV, a partir das 17h (Horário de Brasília), para todos os estados do Brasil.

Com exclusividade do canal da Conmebol, a final da Sul-Americana não vai passar na TV aberta. Isso significa que apenas usuários das operadoras de TV por assinatura da Claro, Sky e DirecTV GO é que podem acompanhar a grande decisão.

No entanto, a Claro preparou uma surpresa aos tricolores. Através do aplicativo Claro TV+, dá para assistir de graça a final da Sul-Americana! É isso mesmo torcedor, você pode curtir todos os lances da decisão através do aplicativo pelo celular, tablet ou computador através do site http://www.clarotvmais.com.br.

Você só precisa se cadastrar gratuitamente no portal da Claro, com e-mail e senha, baixar o aplicativo e pronto! Dá para assistir também pelo navegador, sem precisar baixar no dispositivo.

+ Tem prorrogação na final da Sul-Americana em 2022?

Final da Sul-Americana é jogo único?

A final da Copa Sul-Americana é disputada em jogo único desde 2019 em sede única, escolhida pela Conmebol.

Na ocasião, a entidade decidiu alterar o regulamento da Libertadores e também a Sul-Americana após a confusão entre torcedores do Boca Juniors e River Plate na final de 2018, em Buenos Aires. No primeiro jogo, no Estádio Monumental, torcedores do River apedrejaram o ônibus dos jogadores do Boca. Com a violência, a Conmebol precisou adiar o segundo jogo e, no fim das contas, a partida foi mandada para Madrid, na Espanha.

Desde então, as finais da Sul-Americana e Libertadores são disputadas em jogo único. Ainda em 2018, com dois confrontos, o Athletico foi campeão da Sula ao vencer o Junior Barranquilla, da Colômbia, nos pênaltis.

Em 2019, a competição trouxe a disputa única entre Independiente Del Valle contra Colón, em 2020 a vitória do Defensa y Justicia em cima do Lanús e, em 2021, o segundo título do Athletico PR diante do RB Bragantino.

Quantas Sul-Americana o São Paulo tem?

O São Paulo tem um título da Copa Sul-Americana na coleção. Em 2012, com Lucas Moura e o goleiro Rogério Ceni no elenco, o Tricolor levantou pela primeira vez o troféu de campeão no torneio da Conmebol.

O clube não entrou na competição como favorito naquele ano, mas surpreendeu ao deixar grandes equipes para trás e alcançar a decisão. Passou pelo Bahia na segunda fase, o LDU nas oitavas de final, o Universidad de Chile nas quartas e o Universidad Católica na semifinal.

São Paulo e Tigres, da Argentina, se classificaram para a grande final da Sul-Americana em 2012. No primeiro jogo, o empate sem gols em La Bambonera deixou tudo em aberto para a volta. No Morumbi, em 12 de dezembro, o Tricolor abriu o placar com Lucas aos 22 minutos e depois Osvaldo, aos 28 no primeiro tempo.

No segundo tempo, porém, o Tigres se recusou a voltar para o jogo após confusão no fim do primeiro tempo. Com isso, o árbitro encerrou a partida e o São Paulo consagrou-se campeão pela primeira vez na Sul-Americana.

Relembre os melhores momentos da conquista em 2012.



+ Onde vai ser a final da Libertadores 2022? Vai mudar de lugar?