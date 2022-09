Onde vai ser a final da Libertadores 2022? Vai mudar de lugar?

Flamengo e Athletico PR se preparam para a grande disputa ao troféu da Copa Libertadores da América. A final está marcada para 29 de outubro de 2022, com a organização da Conmebol. No entanto, torcedores estão na dúvida sobre onde vai ser a final da Libertadores 2022.

Onde vai ser a final da Libertadores 2022?

A final da Libertadores entre Flamengo e Athletico PR está marcada para 29 de outubro, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, na cidade de Guayaquil, no Equador.

O torcedor conta os minutos para a grande decisão da temporada. O troféu é considerado o mais valioso no futebol sul-americano, além da milionária premiação entregue ao vencedor. De um lado, o Flamengo busca o tricampeonato, enquanto o Athletico quer o primeiro título de sua história.

No entanto, o torcedor se deparou com uma notícia que gerou dúvida sobre onde vai ser a final da Libertadores 2022. Isso porque o Equador vive uma onda de protestos e violência devido a guerra do narcotráfico, com 3122 homicídios hediondos intencionais, aumento para 85% causados por armas de fogo, segundo o jornal Lance. Menores de idade também aparecem nas estatísticas. Como medida de prevenção, o governo equatoriano decretou estado de exceção até 14 de outubro.

Com isso, Guayaquil entrou em atenção. A Conmebol, segundo o portal UOL, descartou qualquer tipo de mudanças na sede, até mesmo com as vendas de ingressos abertas.

O ministro do Esporte do Equador, Sebastian Palacios, a final segue no Monumental da cidade.

“Temos trabalhado em estreita colaboração com a Conmebol, e mantemos contato permanente. Guayaquil é a sede. Não vamos dar espaço para rumores”.

Confira o posicionamento do ministro.

Venimos trabajando articuladamente con @CONMEBOL, y mantenemos un contacto permanente. Guayaquil es la sede. No demos espacio a rumores 👌🏼 https://t.co/R4yf0BVXcO — Sebastián Palacios 🇪🇨 (@SebasPalaciosSP) September 29, 2022

Na manhã desta sexta-feira, 30 de setembro, o jornal Lance informou que o Conselho da Conmebol tem reunião em sua sede sobre o local da final da Libertadores de 2022. Mesmo com o espaço já confirmado até mesmo pelo ministro de Esportes do Equador, a entidade pode sim levar em consideração a mudança.

Ainda segundo o Lance, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, irá participar de maneira virtual.

Flamengo e Athletico PR na final da Libertadores 2022

Os finalistas da Copa Libertadores da América em 2022 são Flamengo e Athletico PR. Os dois passaram pelas oitavas de final, quartas, semifinal e por fim a decisão tão desejada pela temporada.

De um lado, o Flamengo entrou em campo como o favorito. Na edição passada, disputou a final com o Palmeiras onde perdeu na prorrogação. Pelo grupo H, terminou em primeiro lugar com 14 pontos, enquanto nas oitavas de final goleou o Tolima por 8 x 1 no agregado.

Nas quartas de final passou pelo Corinthians em 3 x 0 e, na semifinal, venceu o Vélez por 6 x 1 no agregado.

Do outro lado, o Athletico conquistou o passaporte até a decisão depois de ficar dezessete anos na fila. Em busca do seu primeiro título da competição, o Furacão terminou em segundo lugar no grupo B com dez pontos, atrás do Libertad, com quem disputou as oitavas de final. Por 3 x 2, avançou facilmente até as quartas.

Lá, enfrentou o Estudiantes onde garantiu-se com 1 x 0. Na semifinal, enfim, venceu o Palmeiras de virada por 3 x 2 no agregado, por ter a vantagem no primeiro jogo.

Esta será a primeira vez que as equipes se enfrentam na final. Em 2020, entretanto, elas disputaram a final da Supercopa do Brasil, com vitória do Flamengo por 3 a 0.

