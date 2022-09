Tem prorrogação na final da Sul-Americana em 2022?

Independiente del Valle e São Paulo disputarão a final da Copa Sul-Americana no sábado, 1º de outubro de 2022, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina. Em partida única, a dúvida que fica é se tem prorrogação na final da Sul-Americana em caso de empate na decisão.

Tem prorrogação na final da Sul-Americana?

Sim, tem prorrogação na final da Copa Sul-Americana em 2022. Em caso de empate no placar, o jogo se encaminhará para a prorrogação de 30 minutos, dividido em dois tempos de quinze minutos cada. O tempo extra precisa começar até dez minutos após o fim do segundo tempo.

Se mesmo com a prorrogação o placar não mudar, aí a disputa de pênaltis no Estádio Mario Alberto Kempes é que vai definir quem será o grande campeão da Sul-Americana. O seguimento consta no regulamento da Conmebol pela competição.

No mata-mata da Copa Sul-Americana, gol fora de casa não é critério de desempate, assim como não tem prorrogação em caso de igualdade na soma dos placares, com a primeira opção na disputa de pênaltis para decidir o placar.

Nesta temporada, o Independiente del Valle decidiu todos os seus confrontos no tempo regular e não precisou de nenhuma disputa de pênaltis. Já o São Paulo, por outro lado, ganhou do Ceará nas quartas de final nos pênaltis, assim como o Atlético Goianiense na semifinal durante o jogo de volta.

Onde vai ser a final da Sul-Americana?

O Estádio Mario Kempes, em Córdoba, na Argentina, vai receber no próximo sábado, 1º de outubro, as equipes de São Paulo e Independiente del Valle para a grande final da Copa Sul-Americana em 2022.

De início, a final desta edição estava programada para acontecer no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Porém, como as eleições serão no dia seguinte, a entidade aceitou transferir, depois do pedido da CBF, para a Argentina.

O espaço tem o nome de Mario Kempes, herói do futebol argentino. O local foi construído de início para a Copa do Mundo de 1978, mas só adotou a homenagem em 2010, quando passou por reformas para receber a Copa América naquele mesmo ano. Hoje, a capacidade é de 57 mil torcedores.

O São Paulo venceu a Copa Sul-Americana em 2012, enquanto o Independiente del Valle levou a melhor em 2019.

Maiores campeões da Copa Sul-Americana

Dezesseis equipes já levantaram o troféu na Copa Sul-Americana em toda a história. Na ponta de maiores campeões estão Boca Juniors, Athletico PR e Independiente, com dois títulos para cada.

Entre os brasileiros também aparecem o Internacional, São Paulo e Chapecoense. O Independiente Del Valle, do Equador, também está na lista dos maiores campeões com um título conquistado.

Isso significa que tanto São Paulo como Independiente buscam o bicampeonato na edição 2022 da Sul-Americana.

A primeira edição do torneio foi realizada em 2002, com vitória do San Lorenzo. Confira a seguir todos os vencedores da Copa Sul-Americana.

Boca Juniors – 2 títulos

Independiente – 2 títulos

Athletico PR – 2 títulos

LDU Quito – 1 título

River Plate – título

Lanús – 1 título

San Lorenzo – 1 título

Cienciano – 1 título

Arsenal – 1 título

Internacional – 1 título

São Paulo – 1 título

Universidad de Chile – 1 título

Santa Fé – 1 título

Chapecoense – 1 título

Defensa y Justicia – 1 título

Independiente del Valle – 1 título

