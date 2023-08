Brasil está classificado na Copa do Mundo Feminina ou foi eliminado?

Com o empate em 0 x 0 na última rodada diante da Jamaica nesta quarta-feira, 02 de agosto, a Seleção Brasileira está fora da Copa do Mundo Feminina da FIFA. Com uma vitória, um empate e uma derrota, a equipe brasileira volta mais cedo para casa e iguala as campanhas de 1991 e 1995, quando foi eliminado na fase de grupos.

Verifique a Classificação grupos da Copa do Mundo feminina e pontuação atualizada

Brasil foi eliminado ou não?

A Seleção Brasileira está eliminada da Copa do Mundo Feminina. Bastava a vitória para se manter vivo na classificação até as oitavas de final, mas a Jamaica conseguiu se segurar durante toda a partida e evitar que o Brasil abrisse o placar em seu favor.

O Brasil estreou com vitória por 4 a 0 diante do Panamá, depois perdeu por 2 a 1 para a França e, com o empate diante das jamaicanas, não conseguiu o saldo necessário para avançar de fase. A Jamaica, por outro lado, venceu uma partida e empatou duas, tendo a vantagem de um ponto.

As escolhas da treinadora Pia foram bastante criticadas, assim como os erros simples das jogadoras e a falta de técnica nas finalizações. Sem balançar as redes, o Brasil se despede da Copa do Mundo Feminina na fase de grupos assim como fez em 1991, na China, e em 1995, na Suécia.

França, em primeiro lugar, e Jamaica, em segundo, avançam para as oitavas de final.

GRUPO F DA COPA DO MUNDO FEMININA

1 França - 7 pontos

2 Jamaica - 5 pontos

3 Brasil - 4 pontos

4 Panamá - 0 pontos

Quais seleções estão classificadas para as oitavas de final da Copa Feminina?

Catorze seleções já estão confirmadas nas oitavas de final do Mundial Feminino: França, Jamaica, Suíça, Espanha, Holanda, África do Sul, Japão, Noruega, Suécia, Estados Unidos, Austrália, Dinamarca, Nigéria e Inglaterra.

Cada uma delas já conhece o seu caminho até a final, divididas em duas chaves distintas durante as oitavas de final, quartas de final, semifinal e a final, sempre disputadas em partida única até 20 de agosto na Austrália e a Nova Zelândia.

Faltam duas vagas a serem definidas.

Sábado (05/08) - Suíça x Espanha - 02h

Sábado (05/08) - Japão x Noruega - 05h

Sábado (05/08) - Holanda x África do Sul - 23h

Domingo (06/08) - Suécia x Estados Unidos - 06h

Segunda-feira (07/08) - Inglaterra x Nigéria - 04h30

Segunda-feira (07/08) - Austrália x Dinamarca - 07h30

Terça-feira (08/08) - 1º H x Jamaica - 05h

Terça-feira (08/08) - 2º H x França - 08h

