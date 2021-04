ABC e Sampaio Corrêa hoje [3-4]: onde assistir e horário do jogo

ABC e Sampaio Corrêa se enfrentam neste hoje, sábado (3), pela 7ª rodada da Copa do Nordeste 2021, com o mesmo objetivo na competição: aproximar-se da liderança. Enquanto o Alvinegro Potiguar é o quarto colocado do Grupo A, a Bolívia Querida é a quarta do Grupo B. A bola rola às 18h15, no Estádio Maria Lamas Farache, apelidado de Frasqueirão, em Natal, Rio Grande do Norte.

Como assistir ABC e Sampaio Corrêa hoje?

A plataforma streaming do Nordeste FC exibe o confronto da Copa do Nordeste 2021 ao vivo a partir das 18h15. No entanto, o sistema de pay-per-view é pago e os valores são: R$ 23,90 no plano mensal ou R$ 59,90 por todo o pacote.

Onde e quando será ABC e Sampaio Corrêa?

A partida entre ABC e Sampaio Corrêa hoje, 3 de abril, terá mando de campo da equipe potiguar. Por isso, os clubes se enfrentam no Estádio Maria Lamas Farache, apelidado de Frasqueirão, em Natal, Rio Grande do Norte. A bola rola às 18h15 (horário de Brasília).

O Alvinegro Potiguar tem um jogo a menos no Nordestão, visto que a partida diante do 4 de Julho, válida pela 5ª rodada, foi adiada para o dia 7 de abril. Em cinco duelos realizados, o clube conquistou dois empates, duas vitórias, mas sofreu uma derrota para o CRB na última rodada, perdendo assim sua invencibilidade na competição. A equipe do Rio Grande do Norte soma oito pontos e está em quarto lugar no Grupo B.

A Bolívia Querida demorou para conquistar seu primeiro triunfo no torneio. Após começar a Copa do Nordeste com três empates e uma derrota, o clube maranhense só conseguiu vencer na 5ª rodada da competição. No entanto, embalou duas vitórias seguidas e saltou para o quarto lugar do Grupo A. Com nove pontos, a equipe está a dois do líder CRB.

Tabela 7ª rodada da Copa do Nordeste

Fortaleza x Bahia – 16h

Sport x Ceará – 16h

ABC x Sampaio Corrêa – 18h15

CSA x 4 de Julho – 18h15

Domingo

Altos x Santa Cruz – 15h45

Salgueiro x CRB – 16h

Vitória x Treze – 18h

Botafogo x Confiança – 19h30

