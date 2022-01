ABC x Potyguar: onde assistir, horário e escalações – 12/01

Nesta quarta-feira, 12/01, o confronto entre ABC x Potyguar promete bagunçar a tabela do Campeonato Potiguar com a bola rolando a partir das 20h (horário de Brasília), pela segunda rodada da primeira fase jogando no Estádio Frasqueirão. Com transmissão de hoje ao vivo, saiba onde assistir ao jogo.

Onde assistir ao jogo do ABC x Potyguar hoje: O Youtube da TV FNF Oficial, disponível de graça, vai transmitir o jogo de hoje pelo Campeonato Potiguar ao vivo nesta quarta-feira.

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio Frasqueirão, cidade de Natal

TV: Sem transmissão

LiveStream: Youtube de graça

Na primeira rodada, o ABC estreou com goleada diante do Globo, enquanto recebeu a sua torcida em casa eufórica com a competição. Agora, na segunda rodada do Campeonato Potiguar, o elenco se vê jogando fora de casa e diante uma boa equipe. Por isso, deve colocar em campo os seus melhores jogadores para se manter em primeiro lugar.

Enquanto isso, o Potyguar vai dar o melhor de si nesta quarta para levar para casa a sua segunda vitória consecutiva na competição estadual. Na primeira rodada, venceu o Santa Cruz de Natal jogando em casa. Agora, o desafio é ainda maior por se tratar de uma grande equipe.

Escalações de ABC e Potyguar:

O time do ABC entra em campo como o grande favorito a vencer, principalmente por aparecer em primeiro lugar com o melhor retrospecto no torneio.

ABC: Matheus Nogueira; Luís Gustavo, Ícaro, Felipinho, Ítalo Henrique; Jefinho, Allan Dias, Wallyson, Richardson; Thallyson, Kelvin

Potyguar: Alan; Doda, Paulo César, Rafael Lima, Jorginho; Ronald, Wilker, Fabrício Lusa, Carlos Alberto, Ramon; Narcílio

