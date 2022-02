Ação x Luverdense: onde vai passar, horário e escalações – 01/02

Pela quarta rodada do Campeonato Mato-Grossense, equipes se enfrentam nesta terça com transmissão ao vivo

Abrindo a quarta rodada do Campeonato Mato-Grossense, as equipes de Ação x Luverdense se enfrentam nesta terça-feira, 01/02, com a bola rolando às 20h (horário de Brasília), jogando no Estádio Dito Souza. Dessa maneira, saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Ação x Luverdense hoje ao vivo O jogo entre Ação e Luverdense hoje vai passar no Eleven Sports, serviço de streaming com transmissão gratuita e cobertura completa para todo o Brasil de maneira online. O portal de transmissões pode ser acessado através do site (www.elevensports.com) ou aplicativo para Android e iOS para baixar.

Horário: 20h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Eleven Sports

A equipe do Ação não faz um bom início de temporada no Campeonato Mato-Grossense. Isso porque, em 9º lugar sem pontos marcados, o elenco perdeu os três jogos que disputou até agora. Por isso, precisa entrar em campo nesta terça-feira com o objetivo único de garantir os três pontos e deixar a zona de rebaixamento.

Enquanto isso, o Luverdense aparece em 5º lugar com o total de 6 pontos, já que venceu dois jogos e perdeu outro, sendo este para o Nova Mutum. Agora, tem pela frente um oponente que também precisa da vitória e, por isso, deve colocar em campo os seus melhores jogadores para levar os três pontos para casa.

Escalações de Ação e Luverdense

Nenhuma das equipes conta com desfalques para o jogo desta terça-feira.

Provável escalação de Ação:

Provável escalação de Luverdense: Rodrigo Mama; Lucas Lopes, Taison, Marcão, Zé Carlos; Totto, Dandan, Murilo, Marcos Paulo; Giovanni, Paulinho

