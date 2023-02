Afogados x jogo do Náutico hoje: onde assistir o Campeonato Pernambucano 2023

O Afogados recebe nesta terça-feira, 7 de fevereiro, o Náutico pela sétima rodada do Campeonato Pernambucano na temporada. A bola rola às 20h (Horário de Brasília), no Estádio Municipal Valdemar Viana de Araújo, em Afogados da Ingazeira, com transmissão ao vivo do jogo do Náutico hoje.

Onde assistir o jogo do Náutico hoje no Campeonato Pernambucano 2023

O jogo do Náutico hoje tem transmissão do canal Nosso Futebol e DAZN às 20h, horário de Brasília.

O pay-per-view Nosso Futebol transmite os principais torneios estaduais na temporada, como o Pernambucano, entre as operadoras de TV por assinatura Claro, Sky e DirecTV GO. É preciso desembolar certa quantia para ter o pacote de canais.

Na Sky, o valor é de R$ 44,90. Já pela Claro fica em R$ 19,90 ao mês e na DirecTV GO o valor é R$ 14,90. Dá para assistir tanto na TV como nos aplicativos entre celular ou tablet nas plataformas das operadoras.

Outra opção é o DAZN, serviço de streaming de esportes. Por R$ 34,90 por mês, o torcedor tem acesso aos campeonatos de futebol e outros esportes.

O que é o Campeonato Pernambucano?

O Campeonato Pernambucano é a competição estadual de futebol em Pernambuco. Realizado desde 1915, o evento é organizado pela Federação Pernambucana de Futebol.

Treze equipes jogam a primeira divisão em 2023. São treze rodadas em turno único onde os dois primeiros vão para a semifinal e os outros cinco jogam a segunda fase.

A segunda fase e a semifinal são disputados em mata-mata e em partida única. A final, por outro lado, é disputada em ida e volta.

Qual cidade é o time do Náutico?

O Náutico, Clube Náutico Capibaribe, CNC, é um clube brasileiro sediado na cidade de Recife, no estado de Pernambuco, região do Nordeste, no Brasil.

O time foi fundado em 1901, com 121 anos de história. A casa do Náutico é o Estádio dos Aflitos, com capacidade para receber 20 mil torcedores.

O Timbu, como é chamado, disputa em 2023 a Copa do Nordeste, o Campeonato Pernambucano e a Série C do Campeonato Brasileiro.

