Quem vai jogar com o Flamengo no Mundial de Clubes 2023

O Flamengo vai enfrentar na semifinal do Mundial de Clubes o Al Hilal, campeão asiático. O elenco carioca entra em campo na próxima terça-feira, 7 de fevereiro, para disputar a classificação na final do torneio da FIFA. Saiba tudo sobre o jogo do Flamengo no Mundial e o adversário do clube.

GUIA DO MUNDIAL DE CLUBES 2023:

Flamengo vai enfrentar o Al Hilal na semifinal do Mundial de Clubes

O cé quem vai enfrentar o Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes da FIFA na próxima terça-feira, 7 de fevereiro, às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Ibn Batouta, em Tanger, no Marrocos.

O elenco asiático venceu o Wydad Casablanca nas quartas de final nos pênaltis após o empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. O time de Riade, na Arábia Saudita, marcou 5 gols enquanto o adversário fez apenas 3.

Como venceu a Libertadores, representando a América do Sul, o Rubro-Negro joga apenas a semifinal do campeonato, a decisão ou o terceiro lugar. Se vencer o Al Hilal, poderá pegar o Real Madrid ou o Al Ahly.

Confira o caminho do Flamengo no Mundial de Clubes 2023.

SEMIFINAL:

Flamengo x Al Hilal

Data: Terça-feira, 07/02 às 16h (Horário de Brasília)

Estádio Ibn Batouta, em Tanger, no Marrocos

DISPUTA DO 3º LUGAR (Se disputar):

Perdedor semifinal 1 x Perdedor semifinal 2

Data: Sábado, 11/02 às 12h30 (Horário de Brasília)

Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos

FINAL (Se disputar):

Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2

Data: Sábado, 11/02 às 16h (Horário de Brasília)

Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos

Quem é o destaque do Al Hilal?

Representando a Ásia no Mundial de Clubes, o Al Hilal chega preparado para disputar a semifinal contra o Flamengo na edição, depois de ganhar do Wydad.

Diretamente de Riade, na Arábia Saudita, o elenco ocupa a quarta posição do Campeonato Saudita com 32 pontos, conquistados em nove vitórias, cinco empates e uma derrota.

O flamenguista conhece muito bem dois jogadores do Al Hilal. Isso porque Cuellar e Michael já vestiram a camisa do clube do Rio de Janeiro. O primeiro jogou entre 2016 e 2019, enquanto o segundo passou por 2020 e 2022, com boa contribuição ao clube do Brasil.

Os dois são titulares no Al Hilal, garantindo a possibilidade da "lei do ex" contra o Flamengo.

Mas outros jogadores também são destaques, como Kanno, Marega, jogador de Portugal, Salem e Abdulhamid.

Desfalques no time

O Al Hilal tem problemas para o próximo jogo do Mundial de Clubes. Por ter jogado o tempo normal, mais prorrogação e pênaltis, o desgaste físico deve pesar muito mais do que para o Flamengo.

Além disso, Kanno, um dos principais atletas do Al Hilal, foi expulso e por isso não pode jogar na terça-feira. No duelo contra o Wydad Casablanca o time demonstrou ter muita dificuldade em troca de passes e problemas nas jogadas e finalizações.

O técnico Vitor Pereira deve analisar os problemas dos rivais e tomar proveito, além do desgaste físico.

No jogo contra o Wydad, o time titular o Al Hilal foi: Abdullah Al-Mayouf; Al-Bulayhi, Al-Dawsari, Jang, Abdulhamid; Cuellar, Kanno, Salem Al-Dawsari; Michael, Ighalo e Marega.

Onde assistir o Mundial de Clubes 2023?

O Mundial de Clubes da FIFA será transmitido ao vivo na Globo, SporTV, e nas plataformas GloboPlay, FIFA+ e no CazéTV.

Apenas os jogos do Flamengo no Mundial e a final serão transmitidos na Globo, pela TV aberta em todo o Brasil, além da briga pelo terceiro lugar se o Rubro-Negro disputar.

Já na TV paga, é o SporTV quem vai transmitir ao vivo todos os jogos do campeonato. Somente assinantes das operadoras podem acompanhar o canal. O GloboPlay, serviço de streaming, funciona da mesma maneira para quem é assinante.

Na internet, o CazéTV no Youtube e Twitch vai exibir todos os sete jogos de graça na internet. Basta sintonizar em qualquer as plataformas no computador ou aplicativo para dispositivos móveis. O FIFA+ também funciona 100% gratuito.

