Agora: onde vai passar o jogo do Galo x América hoje na final do Mineiro 2025

Agora: onde vai passar o jogo do Galo x América hoje na final do Mineiro 2025

O Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, será o palco da final do Campeonato Mineiro de 2025 entre Atlético-MG e América. O jogo do Galo começa às 16h30 (Horário de Brasília). O Galo tem 3 gols de vantagem, mas em caso de igualdade na soma dos placares, a disputa de pênaltis vai definir o campeão.

Onde vai passar o jogo do Galo x América hoje

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Galo na final do Campeonato Mineiro de futebol neste sábado. 15 de março. Os canais SporTV e Premiere também vão transmitir o duelo contra o América. O jogo começa às 16h30.

Os canais SporTV e o pay-per-view Premiere estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura. Entre em contato com o seu operador para adquirir a programação e ficar por dentro da final. Também dá para assistir a retransmissão dos canais no GloboPlay, serviço de streaming para assinantes.

Como funciona o formato do Campeonato Mineiro?

O Campeonato Mineiro, organizado anualmente pela FMF, a Federação Mineira de Futebol, é dividido em cinco partes: a fase de grupos, semifinal, final, Troféu Inconfidência e a repescagem.

Na fase classificatória, as 12 equipes são divididas em três grupos de quatro, onde jogam contra os clubes dos demais grupos em turno único, sob pontos corridos, sem confrontos entre times da mesma chave. Serão oito rodadas.

Em caso de empate, os critérios de desempate são: a) maior número de vitórias; b) saldo de gols; c) maior número de gols pró; d) cartões vermelhos recebidos; e) número de cartões amarelos e f) sorteio público na FMF.

Ao fim das rodadas, os líderes de cada grupo e o melhor segundo colocado geral se classificam para a semifinal. Na contramão, os três piores classificação geral vão jogar a repescagem e o 5º e o 8º lugares vão jogar o

Na semifinal, as equipes se enfrentam em ida e volta, assim como na final, assim como o Troféu Inconfidência mantém o mesmo esquema. Já na repescagem um triangular é definido para saber quem serão os dois clubes rebaixados para a segunda divisão no Mineiro.

Acompanhe tudo sobre Futebol no DCI.