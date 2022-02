Água Santa x Novorizontino: onde assistir, horário e escalações – 05/02

Em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista, as equipes de Água Santa x Novorizontino entram em campo neste sábado, 05/02, a partir das 15h (horário de Brasília), na Arena Inama, em Diadema. Dessa maneira, confira onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Água Santa x Novorizontino hoje

O jogo contará com a transmissão do pay-per-view Premiere e no streaming TV Paulistão Play com cobertura exclusiva às onze da manhã. O serviço do Premiere está disponível por assinatura através de operadoras de televisão que oferecerem os canais e também pelo site (www.premiere.globo.com) nos mais diferentes valores. Já o Paulistão Play é necessário adquirir uma conta através do portal (www.paulistaoplay.com) e assistir aos lances pelo valor de R$34,99 ao mês.

Horário: 15h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Premiere e Paulistão Play

Na rodada passada, a equipe do Água Santa acabou sendo derrotada pelo Palmeiras jogando fora de casa. Agora, pela quarta rodada do Paulistão, o elenco precisa da vitória de qualquer modo se quiser se manter vivo na busca pela classificação até a próxima fase. Ao todo, o elenco contabiliza três derrotas.

Enquanto isso, o Novorizontino aparece em último lugar com apenas 1 ponto, isto é, empatou uma partida e perdeu as outras três que disputou na competição. Na última rodada, o elenco do interior de São Paulo perdeu para a Ponte Preta por 2 a 0. Com isso, espera levar os três pontos para casa hoje.

Escalação da Água Santa hoje: Matheus Inácio; Alex Silva, Marcondes, Hélder, Rhuan; Rodrigo Sam, Cristiano, Matheus Oliveira, Dadá; Fernandinho, Caio Dantas

Escalação do Novorizontino hoje: Giovanni; Lucas Mendes, Bruno Aguiar, Wálber, Reverson, Leó Baiano; Barba, Danielzinho, Leó Tocantins; Cleo Silva, Douglas Baggio

Veja como foi a última partida entre Água Santa x Novorizontino.

