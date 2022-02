Aimoré x Juventude: onde assistir e horário do jogo de hoje – 21/02

Aimoré x Juventude entram em campo nesta segunda-feira, 21/02, pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho a partir das 20h (Horário de Brasília), no Estádio João Corrêa da Silveira, em São Leopoldo. As informações sobre como e onde assistir o jogo o torcedor confere abaixo.

Onde assistir Aimoré x Juventude hoje

O jogo do Aimoré e Juventude vai passar no canal SporTV e no pay-per-view Premiere, a partir das 20h, pelo horário de Brasília, para todo o Brasil.

O canal só está disponível em operadoras de televisão pagas, enquanto a plataforma do Premiere está disponível também na plataforma por assinatura e pelo site em pacotes que vão entre R$49,90 até R$89,90.

Data: 21/02/2022

Árbitro: Wagner Silveira

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio João Corrêa da Silveira, em São Leopoldo

Transmissão: SporTV e Premiere

Como estão as equipes na temporada?

O elenco do Aimoré foi derrotado na última rodada pelo Ypiranga, jogando fora de casa. Agora, tem pela frente um grande adversário e, se quiser continuar buscando o G-4 do Campeonato Gaúcho, precisa garantir os três pontos. Em oitavo com 10, tem três vitórias, um empate e três derrotas.

Enquanto isso, o elenco do Juventude aparece em décimo primeiro lugar com 6 pontos. O time conquistou a sua primeira vitória na rodada passada diante do São José e, agora, busca o segundo triunfo seguido no Campeonato Gaúcho para escapar do rebaixamento.

Escalação de Aimoré e Juventude

Nenhuma das equipes apresenta novos desfalques para o jogo desta segunda-feira.

Aimoré: Fabian Volpi; Bruno Ferreira, Natã, Darlan, Raphael Soares; Wellington Reis, Mardley, Wagner; Marcelinho, Vinícius Baiano, Wesley

Juventude: César; Danilo Boza, Paulo Miranda, William Matheus, Rodrigo Soares; Elton, Jadson, Moraes, Guilherme Parede; Capixaba, Pitta

Jogos do Campeonato Gaúcho na rodada

Seis jogos aconteceram neste fim de semana pela 8ª rodada do Campeonato Gaúcho.

Grêmio 4 x 0 São Luiz

Guarany de Bagel 1 x 0 União Frederiquense

Brasil de Pelotas 1 x 1 Ypiranga

Caxias 3 x 1 Novo Hamburgo

São José 3 x 2 Internacional

Segunda-feira

Aimoré x Juventude – 20h

