Ajax x PSV: onde assistir ao jogo de hoje, horário e escalações (24/10)

A bola rola no clássico entre Ajax x PSV neste domingo, 24/10, a partir das 11h45 (horário de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Holandês na Amsterdam Arena. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir ao jogo do Ajax x PSV hoje ao vivo? O confronto entre Ajax e PSV terá transmissão ao vivo do canal ESPN, na TV fechada, às 11h45 (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo.

Data: 24 de outubro de 2021

Horário: 11h45 (horário de Brasília)

Local: Amsterdam Arena, cidade de Amsterdam, na Holanda

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Ajax x PSV

Para o PSV, os jogadores Madueke, Doan e Ledezma estão indisponíveis, enquanto para os anfitriões Stekelenburg e Klaiber são as únicas preocupações.

Ajax : Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Gravenberch; Antony, Berghuis, Tadic; Haller

: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Gravenberch; Antony, Berghuis, Tadic; Haller PSV: Drommel; Mwene, André Ramalho, Obispo, Max; van Ginkel, Mario Gotze, Boscagli; Gakpo, Carlos, Zahavi

Principais informações sobre o jogo de hoje

Depois de golear o Borussia Dortmund durante a semana na Champions, o elenco do Ajax volta a jogar neste domingo pelo Campeonato Holandês e, desta vez, em um complicado clássico do futebol local. Porém, o atual campeãoa está confiante do resultado já que, em primeiro lugar com 22 pontos, possui a vantagem na pontuação.

Enquanto isso, o PSV vem de uma derrota para o Monaco na Liga Europa e, por isso, tem que ganhar o jogo de hoje se quiser recuperar totalmente a confiança de seus jogadores e, principalmente, dos torcedores. O time está em segundo lugar do Campeonato com 21 pontos, ou seja, se faturar os três pontos no clássico, assume a liderança.

