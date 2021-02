Ajax x Sparta Rotterdam: saiba onde assistir ao jogo do Holandês (21/02)

Ajax e Sparta Rotterdam se enfrentam neste domingo (21), na Amsterdam Arena, a partir das 16h (horário de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Holandês. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Ajax x Sparta Rotterdam: onde vai passar o jogo?

O jogo tem transmissão apenas do serviço de streaming Watch ESPN, dos canais ESPN. Então, para ter acesso, você precisa acessar o site oficial do serviço.

Como vem Ajax e Sparta Rotterdam para o confronto?

A equipe do Ajax aparece em primeiro lugar com cinquenta e três pontos. Até o momento, o time da capital holandesa possui apenas duas derrotas na temporada, dominando assim o topo com folga. Então, para o jogo de hoje, o Ajax não possui nenhuma nova baixa em seu plantel.

Por outro lado, o Sparta aparece em 12º com vinte e três. Precisando dos três pontos, deve vir com força máxima já que precisa subir na tabela e se afastar completamente da parte de baixo. É provável que o time esteja sem Coremans e Meijers.

Possíveis escalações

Possível Ajax: Stekelenburg; Mazraoui, Schuurs, Tagliafico, Blind; Gravenberch, Álvarez, Klaassen; Tadic, Antony, Haller.

Possível Sparta Rotterdam: Okoye; Abels, Beugelsdijk, Heylen, Pinto; Auassar, Duarte; Harroui, Thy, Duarte; Gravenberch.

Últimos jogos

Pelo jogo de ida na segunda fase da Liga Europa, o Ajax venceu por 2 a 1 o Lille na quinta-feira (18), fora de casa.

Por fim, o Sparta foi derrotado na 22ª rodada do Campeonato Holandês pelo Fortuna Sittard com o placar de 2 a 1 no sábado (13).

