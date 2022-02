Al Hilal x Al Jazira: onde assistir o Mundial de Clubes hoje e horário – 06/02

Pelas quartas de final, as equipes de Al Hilal e Al Jazira disputam a classificação até a semifinal neste domingo, 06/02, a partir das 13h30 (horário de Brasília), no Mohammed Bin Zayed Stadium, em Abu Dhabi. Com transmissão da BAND para todo o Brasil, confira a seguir como e onde assistir o jogo do Mundial de Clubes hoje.

Onde assistir o jogo do Mundial de Clubes hoje

O jogo entre Al Hilal e Al Jazira hoje contará com a transmissão do canal BAND, na TV aberta, e no BandSports, em operadoras por assinatura, de graça e ao vivo a partir da uma e meia da tarde para todo o Brasil.

Para acompanhar online, é possível acessar a partida através do band.com.br e do app Bandplay, serviço de streaming gratuito disponível no aplicativo para Android e iOS.

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

TV: BAND e BandSports

LiveStream: BandPlay e Band.com.br

O time do Al Hilal ganhou o direito de disputar o Mundial de Clubes da FIFA na temporada depois de vencer a Liga dos Campeões da AFC no fim do ano passado. Agora, com passaporte direto para a competição nas quartas, precisa vencer o jogo de hoje se quiser enfrentar o Chelsea. Em 2019, perdeu para o Flamengo nas semis.

Enquanto isso, o time do Al Jazira, representante do país sede, da cidade de Abu Dhabi, promete entrar com toda a força necessária para se garantir o mais longe possível na prova. Mesmo jogando em casa, o time deve encontrar um forte oponente do outro lado.

Escalação do jogo do Al Hilal: Al Maiouf; Al Yami, Jahfali, Al Bulaihi e Al Shahrani; Kanno, Cuéllar, Carillo, Matheus Pereira e Al Dawsari; Marega.

Escalação do jogo do Al Jazira: Khaseif; Rabii, Kosanovic, Alhammadi e Idrees; Jamal, Serero, Diaby, João Victor Sá e Al Ameri; Al Attas.

Chaveamento do Mundial de Clubes 2022

Sete equipes disputam o Mundial de Clubes da FIFA, onde cada um deles é o campeão continental, além dos representantes da Oceania (o Pirae substitui o Auckland) e o representante do país-sede.

O torneio começa com os playoffs, seguindo até as quartas, semis e a grande decisão que vai premiar com o belíssimo troféu da FIFA de melhor time do mundo.

Confira a seguir os confrontos.

Playoff

Al Jazira 4 x 1 Association Sportive Pirae

Quartas de final:

Al Ahly 1 x 0 Monterrey

Al Hila x Al Jazira – 13h30

Semifinal:

Palmeiras x Al Ahly (08/02) – 13h30

Chelsea x Al Hila ou Al Jazira (09/02) – 13h30

Final (12/02):

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2 – 13h30

Terceiro lugar (12/02):

Perdedor da semifinal 1 x Perd dedor da semifinal 2 – 10h

Quinto lugar (09/02):

Monterrey x Perdedor das quartas 2 – 10h30

Leia também:

Quando será o jogo do Palmeiras no Mundial 2022? Data e onde assistir