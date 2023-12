Al Hilal x Al Wehda: onde assistir o jogo do Al Hilal ao vivo - 15/12

Líder com sete pontos de vantagem, o Al Hilal entra em campo nesta sexta-feira, 15 de dezembro, para enfrentar o Al Wehda na 17ª rodada do Campeonato Saudita. A bola rola às 12h (de Brasília) no Estádio Prince Faisal bin Fahd e tem transmissão ao vivo.

Transmissão do jogo do Al Hilal ao vivo

A partida entre Al Hilal e Al Wehda no Campeonato Saudita tem transmissão do Bandsports, na TV paga, e no canal GOAT no Youtube, às 12h, horário de Brasília, para todo o país. Nenhuma emissora com sinal aberto vai exibir o confronto nesta sexta-feira.

A Bandeirantes é a única emissora que detém os direitos de transmissão do Campeonato Saudita, mas decidiu passar o jogo do Al Hilal somente para os assinantes da TV fechada por conta do dia. A Band exibe um duelo por rodada sempre aos sábados.

Para assistir de graça, a opção é o canal GOAT no Youtube, site de compartilhamento de vídeos em tempo real.

TV aberta: sem transmissão

TV paga: Bandsports

Internet: Youtube

Quais os melhores times da liga saudita?

Os favoritos ao título saudita em 2023/2024 são Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad e Al Ahli - que estão no topo da classificação. Curiosamente, os quatro times fazem parte do Fundo de Investimento Público, o projeto do governo da Arábia Saudita para promover melhores nos clubes.

O Al Ittihad é o atual campeão saudita. Na temporada passada, o elenco somou 72 pontos em 30 rodadas com 22 vitórias, seis empates e duas derrotas, deixando os adversários sem chances de alcança-lo. O Al Ittihad tem em seu plantel os brasileiros Fabinho, Romarinho e Marcelo Grohe, e os astros franceses Karim Benzema e Kanté.

O Al Hilal, comandado por Jorge Jesus, tem Neymar - que está machucado, e outros atletas como o goleiro Bono, Malcom, Mitrovic, Milinkovic-Savic e o brasileiro Michael. O Al Nassr, de Luis Castro, traz Cristiano Ronaldo, Andeson Talisca, Brozovic, Laporte, Otávio e Sadio Mané.

Com 44 pontos, o Al Hilal segue na ponta da classificação do Campeonato Saudita seguido por Al Nassr, com 37, e Al Ahli Saudi, com 34 pontos.

O Campeonato Saudita é disputado por 34 rodadas, divididas em turno e returno. Ao fim da temporada, o primeiro colocado é declarado o campeão nacional enquanto garante a vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia ao lado do vice-campeão.

Na parte de baixo, correm o risco de rebaixamento o Abha, Al Raed e Al Hazm.

Confira como está a classificação do Campeonato Saudita | 17ª rodada

1) Al Hilal - 44 pontos

2) Al Nassr - 37 pontos

3) Al Ahli Saudi - 34 pontos

4) Al Taawon - 31 pontos

5) Al Ittihad - 28 pontos

6) Dhamk - 24 pontos

7) Al Fateh - 24 pontos

8) Al Ettifaq - 24 pontos

9) Al Wehda - 22 pontos

10) Al Feiha - 19 pontos

11) Al Shabab - 17 pontos

12) Al Taee - 17 pontos

13) Al Khaleej - 16 pontos

14) Al Akhdoud - 16 pontos

15) Al Riyadh - 16 pontos

16) Abha - 14 pontos

17) Al Raed - 13 pontos

18) Al Hazm - 12 pontos

Próximos jogos do Al Hilal

Líder do Campeonato Saudita, o Al Hilal tem dois jogos a cumprir antes do fim do ano. Também na temporada, o elenco disputa a Liga dos Campeões da Ásia.

Al Hilal x Abha (Campeonato Saudita)

Quinta-feira, 21/12 às 15h

Onde assistir: Bandsports e Youtube GOAT

Al Feiha x Al Hilal (Campeonato Saudita)

Sexta-feira, 29/12 às 12h

Onde assistir: Bandsports e Youtube GOAT

Al Hilal x Al Raed (Campeonato Saudita)

Quinta-feira, 15/02 com horário a confirmar

Onde assistir: Bandsports e Youtube GOAT

