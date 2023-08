Clube vem de empate contra o Al Feiha no fim de semana

Al-Raed x Al-Hilal: onde vai passar o jogo do Al-Hilal hoje ao vivo - 24/08

Al-Raed x Al-Hilal: onde vai passar o jogo do Al-Hilal hoje ao vivo – 24/08

Hoje tem jogo do Al-Hilal, o novo clube de Neymar, contra o Al-Raed nesta quinta-feira, 24 de agosto, pela terceira rodada do Campeonato Saudita na temporada. A bola rola às 15h, horário de Brasília, no King Abdullah Stadium, com transmissão ao vivo.

Quem vai transmitir o jogo do Al-Hilal ao vivo hoje

O Bandsports, na TV paga, e o canal GOAT no Youtube de graça vão transmitir jogo do Al-Hilal contra o Al-Raed nesta quinta-feira, às 15h, horário de Brasília, para todo o país. Nenhuma emissora da televisão aberta vai passar o duelo do Campeonato Saudita.

O Al-Hilal é o quarto na tabela com quatro pontos. Sem Neymar, o treinador Jorge Jesus vai escalar Al Maiouf; Abdulhamid, Bulayhi, Al-Dawsari; Rúben Neves, Milinkovic-Savic, Michael; Malcom, Al-Dawsari e Alhamdadan.

O Al-Raed é o lanterna do campeonato e hoje busca a primeira vitória. O treinador Igor Jovicevic vai utilizar os jogadores André Moreira; AlJayzani, Oumar Gonzalez, Alsubaie, Al Fahad; Al Dossary, Al Beshe, Loum, Sunbul; Sayoud e Júlio Tavares.

Horário: 15h (de Brasília)

Local: King Abdullah Stadium, em Buraidah, na Arábia Saudita

Onde assistir: Bandsports e Youtube

Saiba quantos gols Neymar tem na Copa do Mundo

Quantas rodadas tem o Campeonato Saudita?

Com 18 equipes, a primeira divisão do Campeonato Saudita é disputada em 34 rodadas no sistema de pontos corridos, separadas em dois turnos onde cada clube joga contra os outros duas vezes, ou seja, primeiro dentro de casa e depois como visitante.

Cada vitória dá ao time três pontos, o empate garante dois para os dois e nenhum ao perdedor. Cada ponto é colocado na conta do clube na classificação, onde aqueles com mais vitórias e pontos aparecem na parte de cima da tabela as piores campanhas na parte de baixo.

Em caso de empate, os critérios de gols utilizados são: confrontos diretos, saldo de gols, gols marcados e pontos de fairplay. Ao fim da temporada, o primeiro colocado é declarado o campeão saudita enquanto os três últimos são rebaixados para a segunda divisão, a Liga Príncipe Mohammad bin Salman.

O que significa o Al nos clubes árabes como Al-Hilal?

Quem acompanha o futebol árabe, em especial o Campeonato Saudita, já notou a presença do prefixo 'Al' no nome da maioria dos clubes. O prefixo significa artigos definidos como ''a'', ''o'', ''os'' e ''as na lingua portuguesa, segundo o jornal O Globo.

O Al Hilal, segundo a tradução, significa ''A Lua Crescente'', enquanto o Al Ittihad, de Benzema, é ''A União''. Segundo a publicação no jornal O Globo, o 'Al' nos nomes dos times serve para indicar e até mesmo engrandecer o clube.

No Campeonato Saudita apenas o Dhamk FC e Abha não tem o prefixo no nome, enquanto todos os outros 16 times contam com o 'Al' para dar o exato significado ao nome.

Leia também:

Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol torce para qual time?