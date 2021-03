Alemanha x Islândia: onde assistir ao jogo das Eliminatórias hoje – 25/03

Alemanha e Islândia se enfrentam nesta quinta-feira (25) a partir das 16h45 (horário de Brasília), na MSV-Arena, em jogo da primeira rodada do grupo J nas Eliminatórias da Copa 2022. Quem vencer, garante vantagem no confronto. Então, saiba a seguir onde assistir aos jogos ao vivo.

Alemanha x Islândia: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão em três lugares:

Canal TNT, na tv fechada. SKY:108, CLARO/NET: 151, VIVO: 100/651, OI: 48

No canal oficial da TNT Sports no Youtube.

Streaming Estádio TNT. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Como chegam as equipes para o jogo?

Depois de não conseguir se classificar para as semis da Liga das Nações, a Alemanha terminou a competição em segundo lugar no grupo. Agora, promete realizar boas partidas para conseguir se classificar para a Copa do Mundo de 2022 e, assim, voltar a ser uma das candidatas ao título.

Do outro lado, a Islândia, sensação da Euro de 2016, acabou sendo rebaixada para uma liga inferior na competição e agora promete dar tudo de si para se classificar para o Mundial de 2022 no Catar. Mesmo sem torcidas nos estádios, a Seleção visitante consegue trazer consigo torcedores ao redor do mundo.

Possíveis escalações de Alemanha x Islândia

Possível Alemanha: Neuer; Ginter, Süle, Rudiger, Max; Goretzka, Gündogan, Kroos; Sané, Gnabry, Werner.

Possível Islândia: Halldórsson (Kristinsson); Skúlason, Hermannsson, Árnason, Sævarsson, Ingason; Pálsson, Bjarnason, Sigurjónsson; Guðmundsson, Böðvarsson.

Últimos jogos

A última vez que a Seleção da Islândia entrou em campo aconteceu no dia 18 de novembro de 2020 contra a Inglaterra pela sexta e última rodada da Liga das Nações. Por 4 a 0, os ingleses goleraram os islandeses.

Enquanto isso, a Alemanha também tomou uma goleada na Liga das Nações, mas no dia 17 do mesmo mês. Por 6 a 0, a Espanha se classificou para as semis depois de vencer os alemães.

Eliminatórias da Copa 2022: confira os jogos das Seleções da Europa