Altos e Santa Cruz hoje [4-4]: onde assistir e horário do jogo

Em busca da recuperação na Copa do Nordeste 2021, Altos e Santa Cruz se enfrentam neste domingo (4) pela 7ª rodada da competição. As duas equipes chegam para o jogo após derrotas no último duelo do torneio, e enquanto o Santinha amarga a lanterna do Grupo A, o Jacaré é sexto do Grupo B. A bola rola às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Albertão, em Teresina (PI). Veja como assistir Altos e Santa Cruz hoje.

Altos e Santa Cruz: como assistir ao vivo jogo hoje?

A plataforma streaming do Nordeste FC exibe o confronto entre Altos e Santa Cruz hoje na Copa do Nordeste 2021, ao vivo, mas a partir das 15h45. No entanto, o sistema de pay-per-view é pago e os valores são: R$ 23,90 no plano mensal ou R$ 59,90 por todo o pacote.

Provável escalação do jogo

Altos : Marcelo; Gean, Reinaldo Lobo, Rafael Araújo e Tiaguinho; Jorginho, Netinho e Juninho Arcanjo; Klennison, Manoel e Betinho.

: Marcelo; Gean, Reinaldo Lobo, Rafael Araújo e Tiaguinho; Jorginho, Netinho e Juninho Arcanjo; Klennison, Manoel e Betinho. Santa Cruz: Jordan; Ítalo Melo, William Alves, Júnior Sergipano e Alan Cardoso; Caetano, Karl e Chiquinho; Marcel, Madson e Pipico.

Onde e quando será Altos e Santa Cruz?

O Estádio Governador Alberto Tavares Silva, o Albertão, em Teresina (PI), recebe a partida entre Altos e Santa Cruz hoje, 4 de abril, mas às 15h45 (horário de Brasília).

Os donos da casa chegam para o confronto em busca da recuperação na Copa do Nordeste. Com apenas duas vitórias em todo o torneio, o Jacaré empatou um duelo, mas sofreu três revés, sendo dois seguidos. Os sete pontos conquistados deixam o clube em sexto lugar no Grupo B, mas a um ponto do G-4. Caso conquiste uma vitória a equipe pode dar um grande salto na competição.

Por outro lado, a situação do Santinha é complicada no Nordestão. O clube conquistou apenas uma vitória em todo o campeonato e perdeu então todos os outros cinco jogos. Com três pontos, a equipe é a lanterna do Grupo A.

Tabela 7ª rodada da Copa do Nordeste

Fortaleza x Bahia – 16h

Sport x Ceará – 16h

ABC x Sampaio Corrêa – 18h15

CSA x 4 de Julho – 18h15

Domingo

Altos x Santa Cruz – 15h45

Salgueiro x CRB – 16h

Vitória x Treze – 18h

Segunda

Botafogo x Confiança – 19h30

