Altos x Atlético-BA: onde assistir, horário e escalações – 23/01

Pela primeira rodada, as equipes se enfrentam neste domingo pela Copa do Nordeste ao vivo

Disputando a primeira rodada da Copa do Nordeste, as equipes de Altos x Atlético-BA entram em campo no Estádio Felipão neste domingo, 23/01, a partir das 16h (horário de Brasília), na primeira fase. O jogo de hoje tem transmissão ao vivo e, por isso, saiba onde assistir.

Onde assistir Altos x Atlético-BA

O pay-per-view do Nordeste FC vai exibir o jogo ao vivo com cobertura online no site e aplicativo a partir das 16h. Os serviços está disponível através do site oficial (www.nordestefc.com.br) e também pelo aplicativo para Android e iOS em diferentes valores. O jogo não tem transmissão na televisão.

Horário: 16h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: PPV do Nordeste FC através do site (www.nordestefc.com.br) ou aplicativo

Escalações de Altos x Atlético-BA

Nenhuma das equipes apresenta desfalques para o jogo de hoje.

Escalação de Altos: Marcelo; Ferrari, Mimik, Vinicius Leandro, Marconi; Dieyson, Jarbas, Manoel, Willian Junior; Dico, Betinho

Escalação de Atlético-BA: Fábio Lima; Edson, Iran, Bremmer, Caetano; Sobral, Dionísio, Muller; Thiaguinho, Jerry, Gabriel

Como funciona a Copa do Nordeste?

Dezesseis times disputam a fase de grupos na Copa do Nordeste, divididos em dois grupos com oito cada, onde um grupo enfrenta a outra chave. Com oito rodadas finalizadas, os quatro primeiros de cada agrupamento avançam até as quartas de final.

No mata-mata, os confrontos acontecem em partidas únicas com o chaveamento do 1º B enfrenta o 4º B, o 2ªA visita o 3ªA. Do outro lado, o 1ª A encontra o 4ªA e, por fim, o 2ºB joga contra o 3º B.

Por fim, as quatro equipes vencedores jogam a semifinal, também realizada em mão única até alcançarem a decisão em busca do desejado troféu. A final, por outro lado, é disputa em dois jogos.

