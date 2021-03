Altos x Ceará – 13/3: onde assistir ao vivo jogo da Copa do Nordeste 2021

Pela terceira rodada da Copa do Nordeste 2021, Altos e Ceará se enfrentam neste sábado (13), às 16h, no Estádio Albertão, em Teresina, no Piauí. Líder do Grupo, com quatro pontos, o Vozão vai em busca de manter o primeiro lugar, enquanto o Jacaré é o quarto da Chave B.

Altos x Ceará: onde assistir ao vivo Copa do Nordeste?

Onde assistir Altos x Ceará: Nordeste FC

A partida deste sábado (13) na Copa do Nordeste 2021 não terá transmissão da tv aberta, mas também não será exibida na tv fechada. O torcedor que quiser assistir ao jogo, pode acompanhar na internet, mas pela plataforma streaming do Nordeste FC.

No entanto, o sistema de pay-per-view da plataforma da competição é paga, e os valores são: R$ 23,90 no plano mensal ou R$ 59,90 por todo o pacote.

Como os clubes chegam para o jogo?

Líder do Grupo A, o Ceará segue invicto no Nordestão. Em dois jogos, os cearenses empataram na primeira rodada com o ABC, mas venceram o segundo jogo contra o Vitoria, por 3 a 1. Com quatro pontos, o Vozão é líder da chave, no entanto empata no número de pontos com Bahia, Treze e 4 de Julho. Entretanto, a equipe de Guto Ferreira fica à frente das demais por conta do saldo de gols.

Já o Altos, está na quarta posição do Grupo B. Com três pontos, o clube venceu o Confiança por 2 a 1 na rodada de estreia da Copa do Nordeste, mas perdeu em seguida para o Treze pelo placar mínimo. Caso consiga o triunfo, o clube pode se aproximar das primeiras posições da chave.

Onde será Altos x Ceará?

A CBF precisou alterar o local do confronto entre os clubes, pela terceira rodada da Copa do Nordeste 2021. Atendendo pedido da Liga do Nordeste, a entidade transferiu a partida do estádio Lindolfo Monteiro, para o estádio Albertão. No entanto, a data e horário permanecem os mesmo. No sábado (13), às 16h.

Quais os jogos da 3ª rodada da Copa do Nordeste?

Salgueiro 1 x 0 Santa Cruz

13/3

Vitória x Bahia – 16h

Altos x Ceará – 16h

Fortaleza x Treze – 18h15

ABC x Confiança – 18h15

Botafogo-PB x Sampaio Corrêa – 20h30

14/3

CSA x CRB – 18h

17/3

Sport x 4 de Julho – 18

