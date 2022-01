Altos x Parnahyba: onde assistir e horário do jogo de hoje – 19/01

Altos x Parnahyba entram em campo nesta quarta-feira, 19/01, pela segunda rodada do Campeonato Piauiense a partir das 20h (horário de Brasília), no Estádio Lindolfinho. Com transmissão ao vivo do jogo de hoje, saiba onde assistir.

Onde assistir Altos x Parnahyba? Pela segunda rodada do Campeonato Piauiense, a partida começa às 20h desta quarta-feira (horário de Brasília), 19 de janeiro de 2022, no Estádio Lindolfinho, localizado na cidade de Teresina, no estado do Piauí, no Brasil. O Eleven Sports da Federação Piauiense de Futebol vai transmitir o jogo de hoje ao vivo pelo site oficial da entidade de graça para todo o público e também pelo Eleven Sports, no site ou aplicativo.

Horário: 20h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Eleven Sports e FFP TV de graça para todo o Brasil

Depois de estrear com empate diante do Corisabbá, o elenco do Altos volta para os gramados do Campeonato Piauiense para disputar os primeiros três pontos que acompanham a vitória para subir na classificação e quem sabe brigar pela liderança.

Do outro lado, o Parnahyba é o último colocado sem pontos marcados, em 8º lugar, na zona de rebaixamento da primeira divisão do estadual. O elenco não se deu bem na primeira rodada e perdeu para o Fluminense do Piauí por goleada em casa.

Escalações de Altos e Parnahyba:

Provável escalação de Altos: Marcelo; Julio Cesar, Vinícius da Graça, Ademilson, Marconi; Pedro, Willian Pontes, Carlos Alberto, Acrizio; Manoel, Alexandre

Provável escalação de Paranahyba: Douglas; Sorim, Alex Maranhão, Gilmar Bahia, Makeka; Ângelo, Andrey, Kenedy; Diego Vitor, Jonathan, Vitinho

