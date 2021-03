Altos x Sampaio Corrêa: onde assistir e horário hoje – 23/3

Altos e Sampaio Corrêa abrem a quinta rodada da Copa do Nordeste 2021, nesta terça-feira (23), às 15h45 (horário de Brasília). Jogando no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, os piauienses recebem a Bolívia Querida, mas de olho na liderança do Grupo B.

Com o triunfo na última rodada, a equipe subiu para a terceira posição e pode chegar ao primeiro lugar da chave em caso de vitória. Por outro lado, os maranhenses seguem sem vencer no torneio regional.

Com uma campanha de duas vitórias, um empate e uma derrota, o Verdão Altino está com sete pontos, mesma pontuação do Vitória. No entanto, o Altos fica a frente do Rubro-negro por conta do saldo de gols, 2 a 1. Em caso de triunfo no confronto diante do Sampaio, a equipe do Piauí pode assumir o primeiro lugar da chave, mas terá que torcer por tropeços do líder ABC e vice Fortaleza, ambos com oito pontos.

Enquanto o Verdão olha para a parte de cima da tabela, a Bolívia Querida começa a se preocupar com a parte de baixo. Isso porque em quatro jogos, a equipe não venceu nenhum jogo, e com três empates e uma derrota, estão em sétimo lugar no Grupo A.

Altos x Sampaio Corrêa: onde assistir ao vivo o jogo?

O duelo de abertura da quinta rodada da Copa do Nordeste 2021 não terá transmissão da tv aberta. Mas, o torcedor pode assistir o confronto na plataforma streaming do Nordeste FC, no sistema de pay-per-view. Para quem quiser ser cliente da plataforma, os valores então são: R$ 23,90 no plano mensal ou R$ 59,90 por todo o pacote.

Quais as prováveis escalações do jogo?

Altos : Marcelo, Gean, Reinaldo Lobo, Rafael Araújo e Tiaguinho; Ray, Du Santos e Juninho Arcanjo; Klenisson, Manoel e Betinho.

: Marcelo, Gean, Reinaldo Lobo, Rafael Araújo e Tiaguinho; Ray, Du Santos e Juninho Arcanjo; Klenisson, Manoel e Betinho. Sampaio Corrêa: Mota; Rony, Allan, Paulo Sérgio, Marlon; André Luiz, Ferreira, Dione; Matheus Cassini, Jefinho, Dudu.

Tabela da 5ª rodada da Copa do Nordeste

Terça-feira

Altos x Sampaio Corrêa – 15h45

Sport x Confiança – 19h

Fortaleza x Santa Cruz – 21h30

CSA x Bahia – 21h30

Quarta-feira

Vitória x CRB – 19h30

Salgueiro x Treze – 19h30

Quinta-feira

Botafogo-PB x Ceará – 21h

7/4

ABC x 4 de Julho – 19h30

+ Sorteio dos grupos de futebol das Olimpíadas 2021; veja onde assistir