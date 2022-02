Amazonas x Manaus: onde assistir, horário e escalações hoje – 02/02

Equipes entram em campo nesta quarta-feira pela terceira rodada do Amazonense

As equipes de Amazonas x Manaus se enfrentam pela segunda rodada do Campeonato Amazonense nesta quarta-feira, 02/02, com a bola rolando a partir das 15h30 (horário local), jogando na Arena da Amazônia. Dessa maneira, saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Amazonas x Manaus hoje O jogo vai passar no Barezão Play, serviço de streaming por assinatura responsável por transmitir o Campeonato Amazonense para todos os torcedores. O Barezão está disponível por assinatura tanto pelo site (www.bzp.tv) como em aplicativo para Android e iOS pelo valor de R$59,90, onde todos os confrontos estão disponíveis.

Horário: 15h30

TV: Sem transmissão

LiveStream: Barezão Play disponível por assinatura (www.bzp.tv)

Em terceiro lugar no Campeonato Amazonense está o time do Amazonas, colecionando 4 pontos. Dessa maneira, o time venceu até o momento uma partida e empatou outra e, por isso, entra em campo nesta quarta-feira em todo o vapor buscando a segunda vitória para conquistar quem sabe a liderança.

Enquanto isso, o time do Manaus vem em segundo lugar com 6 pontos depois de vencer os dois jogos que disputou na competição. Agora, tem pela frente um grande oponente que também está disposto a tudo. O elenco deve manter a escalação original e garantir com que os três pontos vão para a sua casa.

Escalações de Amazonas e Manaus

Provável escalação do Manaus: Reynaldo; Filipe Cordeiro, Paulo Sérgio, Claudinho, Rafael Rosa; Rogério, Palmares, Gilson; Silvano, Vitinho, Alvinho

Provável escalação de Amazonas: Iago Salles; Magnun, Alison Felipe, Rubran; Diego Telles, Paulo Meneses, Ibson, Robertinho, Igor Quadrado; Diogo, Gabriel Davis

Veja como foi o último jogo entre Amazonas x Manaus.

